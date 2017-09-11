Сирия под угрозой геноцида: курды уничтожают арабские деревни на пути в Дейр эз-Зор

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Бойцы курдских Отрядов народной самообороны (YPG) и Сирийской демократической армии (SDF), действующие под командованием Соединенных Штатов, продолжают продвигаться в направлении Дейр эз-Зора с севера — со стороны провинции Хасака. На данный момент наступающие части курдских войск находятся всего примерно в 15 километрах от северо-восточной окраины города.

При этом многие новостные каналы в социальных сетях сообщают о том, что наступление SDF и YPG сопряжено с многочисленными жертвами среди мирного арабского населения. Так, военный источник в Twitter (@jacksanders1965) сообщает, что курдские бойцы уничтожают деревни, где проживают арабы-сунниты, проводя на захваченных территориях так называемые этнические чистки. Причем это далеко не единственное подобное сообщение.

Арабское население нередко выходит на демонстрации против произвола курдских властей. Так, корреспондент ФАН ранее сообщал об акциях протеста в городе Хасака, где Рабочая партия Курдистана (РПК) пыталась отменить действие социальных гарантий, предоставленных жителям законным правительством Сирии.

Политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Сотниченко считает, что данные сведения, несомненно, имеют под собой основу, поскольку курды давно конфликтуют с представителями некоторых других народностей — прежде всего, с арабами. Об этом он рассказал в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН).

«Когда идет война, страдают и мирные жители, разумеется. Однако хорошо известно, что у курдов довольно напряженные отношения с арабским населением, которое их не поддерживает. Все эти сведения о зверствах, которые чинят курды, могут привести к расколу внутри проамериканской коалиции».

Более того, еще несколько подобных происшествий — и действия курдских войск вполне можно будет назвать геноцидом арабо-суннитского населения. Тем не менее в настоящий момент силы Соединенных Штатов, а также войска SDF и YPG продолжают совместно прорубаться к Дейр эз-Зору, из-за чего обстановка в этом ключевом районе может в скором времени значительно обостриться.

Сейчас, напомним, подразделения Сирийской арабской армии (САА) при помощи российских ВКС наступают на позиции отрядов «Исламского государства»* в окрестностях города. На прошлой неделе в результате успешных действий союзных войск административный центр провинции был полностью разблокирован, также правительственные войска установили полный контроль над трассой Пальмира – Дейр эз-Зор. Однако теперь Вашингтон руками курдов может помешать дальнейшему развитию наступления в этом регионе.

«Ситуация, действительно, складывается довольно опасная. Американцы изначально планировали наступление, но они не ожидали, что сирийская армия так быстро пройдет от Эс-Сухне к Дейр эз-Зору и сможет разблокировать его. Их главная задача — не допустить того, чтобы правительство САР подчинило себе нефтяные поля в окрестностях города. Буквально на днях представитель американского командования Роберт Джонс заявил, что США ни в коем случае не позволят сирийской армии перейти через Евфрат на север».

Изначально командование международной коалиции во главе с Соединенными Штатами планировало начать наступление на Дейр эз-Зор после захвата Ракки, однако позже они решили не ждать завершения операции и выдвинуть курдские войска со стороны Хасаки, дабы помешать сирийским правительственным силам взять стратегически значимую провинцию и ее административный центр. Однако планирование сложнейшей операции по освобождению Дейр эз-Зора под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу и Генштаба ВС РФ, сбило все планы американцев, и теперь сирийской армии необходимо противостоять не только террористам ИГ*, но и проамериканским подразделениям. Как отмечал ранее Александр Сотниченко, чтобы остановить продвижение курдов и геноцид среди мирного населения Дейр эз-Зора, сирийской армии нужно как можно скорее форсировать реку Евфрат.

«Это крайне невыгодно американцам. Почему? Во-первых, если армия САР освобождает провинцию Дейр эз-Зор и начинает контролировать нефтяные поля, то президент Башар Асад, соответственно, получает возможность добывать нефть, продавать ее, в результате чего у него будут свободные деньги, которые пойдут на восстановление экономики страны. Соединенным Штатам этого очень не хотелось бы, поскольку им было бы намного удобнее, если б сирийское правительство влачило жалкое существование, а война в республике никогда не прекращалась. Именно поэтому сейчас они, не завершив операцию под Раккой, двинулись на Дейр эз-Зор. Данная кампания направлена, прежде всего, — против сирийской армии».

* Организация запрещена на территории РФ.