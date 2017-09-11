Новости Украины: маневры НАТО «Быстрый трезубец», паспорт Саакашвили, подачка от МВФ

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Новости Украины, 11 сентября. Военные учения Украина — США — НАТО «Быстрый трезубец — 2017» и скрытые угрозы в адрес России. Михаил Саакашвили дал нелепые объяснения по поводу того, как он оказался на территории Украины без паспорта. Киев надеется получить новые транши от МВФ.

Киев лег под НАТО

На Украине начались совместные с США военные учения, в которых принимают участие военные 15 стран НАТО. Как сообщили в Минобороны Украины, в понедельник в Львовской области состоялась официальная церемония открытия украино-американских учений Rapid Trident — 2017 («Быстрый трезубец — 2017»).

Отметим, название совместных украинско-американско-натовских учений звучит весьма символично. Трезубцем, как известно, украшен государственный герб Украины, также в этой стране существует праворадикальная организация «Тризуб» («Трезубец») имени Степана Бандеры, которая запрещена в РФ, как экстремистская.

И вот, как сообщили в военном ведомстве Украины, очередной «Быстрый трезубец» торжественно стартовал на базе международного центра миротворчества и безопасности (МЦМБ) академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в Львовской области.

От ВСУ учения возглавляет полковник Сергей Литвинов, от Пентагона — полковник Дэвид Джордан.

В этом году в ежегодных украинско-натовских маневрах принимают участие около 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран мира. Помимо военнослужащих Украины и США, в Львовскую область прибыли военные из Болгарии, Великобритании, Грузии, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Эстонии. Самый большой контингент иностранных военных прибыл из США и Канады.

В Минобороны Украины считают, что эти учения помогут приблизить страну к стандартам НАТО. Кроме того, в ходе манеров будет вестись подготовка к ведению так называемой «гибридной войны». Напомним, Киев неоднократно обвинял Россию в том, что она якобы ведет «гибридную войну» против Украины.

«Личный состав подразделений отработает тактические элементы, направленные на выполнение задач с учетом опыта противостояния гибридным формам вооруженной агрессии», — говорится в сообщении Минобороны Украины.

Беспаспортный бомж Саакашвили

Прорвавшийся накануне с боем на территорию Украины бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил украинскую полицию в краже своего паспорта. Полиция эти обвинения уже опровергла, но Саакашвили, странные приключения которого составляют основу украинской политической повестки последних суток, настаивает на своем, приводя новые нелепые подробности инцидента.

Всю эту вакханалию в Кремле уже назвали политической клоунадой, именно так охарактеризовал цирк вокруг Саакашвили пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сам Михаил Саакашвили, объясняя на брифинге, как он лишился украинского паспорта, заявил, что оставил документ в автобусе, после чего вместе со сторонниками стал прорываться через кордон пограничников и полиции в пункте пропуска «Шегини» на польско-украинской границе.

«А потом пришла полиция и украла паспорт, — заявил Саакашвили. — Когда меня люди внесли на руках на Украину, я оставил паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла мой паспорт».

На вполне резонный вопрос, почему паспорт был в автобусе, а не на руках, Саакашвили ответил так:

«Произошло неожиданное — люди взяли меня и унесли. В автобусе защищенная собственность, никто не имеет право красть».

Как отметил в связи с инцидентом помощник главы украинской погранслужбы Олег Слободян, Саакашвили пересек украинскую границу незаконно, так как не прошел пограничный контроль. В связи с этим возбуждено дело о противоправном переходе границы, а сам Саакашвили за самоуправство в качестве лица БОМЖ пополнил базу скандального сайта «Миротворец».

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства за предоставление недостоверных сведений при его получении. Сам Саакашвили в тот момент находился в США, позже он посетил ряд европейских стран, постоянно утверждая, что намерен любой ценой вернуться на Украину и восстановить украинское гражданство.

Транш МВФ — то ли будет, то ли нет

Украина до конца 2017 года сможет получить два очередных транша от Международного валютного фонда (МВФ). Во всяком случае, на это надеется министр финансов Украины Александр Данилюк, сообщает издание «Украинские новости».

«Думаю, мы пока сохраняем старый график, — отметил министр. — Нет причин для его пересмотра. Да, это будет сложновато, но считаю, что мы можем вписаться в старый график».

Размеры траншей, который Киев сможет получить от МВФ, будут обсуждаться с представителями фонда, отметил Данилюк. При этом, по словам министра финансов Украины, МВФ несколько смягчил свои требования к Киеву. По словам Данилюка, проведение на Украине земельной реформы больше не является одним из основных условий, необходимых для получения страной очередного транша МВФ.

Ранее сообщалось, что миссия МВФ приедет на Украину в середине сентября.