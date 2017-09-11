Путин и Меркель обсудили по телефону пути решения корейского кризиса

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Москва, 11 сентября. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили ситуацию на Корейском полуострове в контексте последних провокационных действий Пхеньяна. О телефонном разговоре глав государств сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Путин и Меркель решительно осудили игнорирование КНДР резолюций Совета Безопасности ООН. Такие действия идут вразрез с принципами глобального нераспространения, а также создают серьезную угрозу региональному миру и безопасности.

При этом глава РФ и канцлер Германии подтвердили свою позицию о том, что решать эту острую проблему можно только путем переговоров.

Кроме того, стороны условились продолжить обсуждение кризиса на уровне министров иностранных дел.

