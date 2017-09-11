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Политика
Путин и Меркель обсудили по телефону пути решения корейского кризиса
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    Путин и Меркель обсудили по телефону пути решения корейского кризиса

    17:14  11 Сентября 2017
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    Путин и Меркель обсудили по телефону пути решения корейского кризиса

    Москва, 11 сентября. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили ситуацию на Корейском полуострове в контексте последних провокационных действий Пхеньяна. О телефонном разговоре глав государств сообщила пресс-служба Кремля. 

    Отмечается, что Путин и Меркель решительно осудили игнорирование КНДР резолюций Совета Безопасности ООН. Такие действия идут вразрез с принципами глобального нераспространения, а также создают серьезную угрозу региональному миру и безопасности.

    При этом глава РФ и канцлер Германии подтвердили свою позицию о том, что решать эту острую проблему можно только путем переговоров. 

    Кроме того, стороны условились продолжить обсуждение кризиса на уровне министров иностранных дел.
     

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #путин #меркель #переговоры #северная корея #пуски
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