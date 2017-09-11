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Политика
Путин обсудил с Меркель реализацию минских договоренностей
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    Путин обсудил с Меркель реализацию минских договоренностей

    17:53  11 Сентября 2017  /обновлено: 20:35  11 Сентября 2017
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    Путин обсудил с Меркель размещение миротворцев ООН в Донбассе

    Москва, 11 сентября. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ход реализации минских договоренностей в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    Во время телефонного разговора Путин и Меркель затронули тему соблюдения договоренностей по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Обе стороны выступили против любых действий, подрывающих так называемое «школьное перемирие».

    «Подчеркнута неприемлемость любых нарушений режима прекращения огня, подрывающих т.н. школьное перемирие, согласованное в контактной группе и поддержанное лидерами государств «нормандского формата», — сообщает пресс-служба Кремля.

    Путин обсудил с Меркель размещение миротворцев ООН в Донбассе

    Напомним, ранее глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в очередной раз поддержал предложение президента России Владимира Путина об отправке миротворцев ООН в Донбасс. 

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    Автор: Борис Любимов
    #владимир путин #ангела меркель #донбасс
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