Путин обсудил с Меркель реализацию минских договоренностей

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Москва, 11 сентября. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ход реализации минских договоренностей в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Во время телефонного разговора Путин и Меркель затронули тему соблюдения договоренностей по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Обе стороны выступили против любых действий, подрывающих так называемое «школьное перемирие».

«Подчеркнута неприемлемость любых нарушений режима прекращения огня, подрывающих т.н. школьное перемирие, согласованное в контактной группе и поддержанное лидерами государств «нормандского формата», — сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, ранее глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в очередной раз поддержал предложение президента России Владимира Путина об отправке миротворцев ООН в Донбасс.