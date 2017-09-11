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Эксперт рассказал, чем грозят Сбербанку манипуляции с дебетовыми картами
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    Эксперт рассказал, чем грозят Сбербанку манипуляции с дебетовыми картами

    17:09  11 Сентября 2017  /обновлено: 18:56  11 Сентября 2017
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    Эксперт рассказал, чем грозят Сбербанку манипуляции с дебетовыми картами

    Москва, 11 сентября. Сбербанк ни при каких условиях не стал бы менять условия обслуживания карт без согласования с клиентом, поскольку подобные действия обернулись бы для организации большими исками, считает ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Михаил Мамонов.

    «Насколько Сбербанк уполномочен проводить манипуляции с картами, выдаваемыми клиенту, оговаривается в договоре. Все, что выходит за рамки этого документа, может грозить банку исками, потому едва ли финучреждение на это пойдет», — рассказал эксперт изданию «Экономика сегодня».

    Эксперт рассказал, чем грозят Сбербанку манипуляции с дебетовыми картами

    Ранее Сбербанк официально опроверг слухи о переводе дебетовых карт в овердрафтные. По словам представителей кредитной организации, в мобильном приложении дебетовые карты всегда отображались как овердрафтные, что объясняется технической необходимостью. Вероятнее всего, пользователи приложения только теперь заметили это, что и стало причиной паники.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #сбербанк #эксперт #перевод #дебетовые карты
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