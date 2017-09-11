Курды-езиды Синджара хотят стать частью независимого Курдистана

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Синджар, 11 сентября. Сообщество курдов-езидов района Синджар хочет присоединиться к будущему государству Курдистан.

Мэр Синджара Махма Халиль заявил, что лучший способ защитить езидское население от возможных угроз в будущем, это проголосовать за независимость Курдистана от Ирака. Халиль подчеркнул, что езиды намерены голосовать за независимость Курдистана для того, чтобы стать частью суверенного государства.

Глава Синджара обратился к членам Высшей независимой избирательной комиссии Курдистана с просьбой создать региону необходимые условия для участия в референдуме по независимости, который назначен на 25 сентября.