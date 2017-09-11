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Курды-езиды Синджара хотят стать частью независимого Курдистана
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    Курды-езиды Синджара хотят стать частью независимого Курдистана

    17:00  11 Сентября 2017
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    Курды-езиды Синджара хотят стать частью независимого Курдистана

    Синджар, 11 сентября. Сообщество курдов-езидов района Синджар хочет присоединиться к будущему государству Курдистан.

    Мэр Синджара Махма Халиль заявил, что лучший способ защитить езидское население от возможных угроз в будущем, это проголосовать за независимость Курдистана от Ирака. Халиль подчеркнул, что езиды намерены голосовать за независимость Курдистана для того, чтобы стать частью суверенного государства.

    Глава Синджара обратился к членам Высшей независимой избирательной комиссии Курдистана с просьбой создать региону необходимые условия для участия в референдуме по независимости, который назначен на 25 сентября.

    Курды-езиды Синджара хотят стать частью независимого Курдистана

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    Автор: Алексей Громов
    #ирак #езиды #курдистан #синджар
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