Рельсовый автобус столкнулся с грузовиком в Чувашии, есть жертвы

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Чебоксары, 11 сентября. В Чувашии произошло столкновение грузового автомобиля с поездом, который перевозил сотрудников РЖД. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

По данным компании, авария произошла в 14:05 на 272 километре железнодорожного участка Канаш – Красный Узел. Машинист рабочего поезда заметил приближающийся к нерегулируемому железнодорожному переезду грузовой автомобиль КамАЗ, водитель которого не реагировал на сигналы тепловоза. Машинист был вынужден совершить экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

В результате аварии погиб один человек, трое получили тяжелые травмы. В настоящее время на месте аварии работают следователи, которым предстоит установить все обстоятельства происшествия.

Напомним, 9 сентября на железнодорожном перегоне Мегион — Нижневартовск грузовик протаранил пассажирский поезд. В результате столкновения одной из пассажирок оторвало ногу, 15 человек получили травмы, передает URA.RU.