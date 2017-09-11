Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Юристы Трампа пытались отправить Кушнера в отставку
Происшествия
Рельсовый автобус столкнулся с грузовиком в Чувашии, есть жертвы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Рельсовый автобус столкнулся с грузовиком в Чувашии, есть жертвы

    17:05  11 Сентября 2017
    234

    Рельсовый автобус столкнулся с грузовиком в Чувашии, есть жертвы

    Чебоксары, 11 сентября. В Чувашии произошло столкновение грузового автомобиля с поездом, который перевозил сотрудников РЖД. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

    По данным компании, авария произошла в 14:05 на 272 километре железнодорожного участка Канаш – Красный Узел. Машинист рабочего поезда заметил приближающийся к нерегулируемому железнодорожному переезду грузовой автомобиль КамАЗ, водитель которого не реагировал на сигналы тепловоза. Машинист был вынужден совершить экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

    В результате аварии погиб один человек, трое получили тяжелые травмы. В настоящее время на месте аварии работают следователи, которым предстоит установить все обстоятельства происшествия.

    Напомним, 9 сентября на железнодорожном перегоне Мегион — Нижневартовск грузовик протаранил пассажирский поезд. В результате столкновения одной из пассажирок оторвало ногу, 15 человек получили травмы, передает URA.RU.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #дтп #авария #чувашия #камаз #поезд #ржд #грузовик
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 1609

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        1930

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        16210

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        2588

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4648
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        5:07   12 Сентября 2017
        2276
        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        4:51   12 Сентября 2017
        140
        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        23:10   11 Сентября 2017
        416
        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        15:16   11 Сентября 2017
        2227