США понимают только сильных соперников — Джабаров оценил заявление Лаврова о дипломатах

В Избранное

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва приведет условия работы американских дипмиссий в России и российских в Соединенных Штатах к полному паритету. Министр иностранных дел также напомнил, что Россия проявила «добрую волю», включив в список сотрудников российских дипломатических миссий в США и тех, кто работает в представительстве при ООН, хотя дипломаты при ООН — не предмет двусторонних отношений.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров, комментируя корреспонденту Федерального агентства новостей ситуацию, считает, что Лавров озвучил правильную позицию.

«Америка понимает только когда разговаривает с сильным соперником, — комментирует для ФАН член Совфеда Владимир Джабаров. — Любую уступку в Соединенных Штатах воспринимают как признак слабости».

На пресс-конференции, касаясь темы двусторонних отношений между Россией и Соединенными Штатами, Сергей Лавров напомнил о «доброй воле» Москвы, которая включила список сотрудников российских дипмиссий в Америке и тех, кто работает в представительстве при Организации Объединенных Наций. Лавров при этом подчеркнул, что дипломаты при ООН — это вообще отдельная тема, не касающаяся двухсторонних отношений Россия — США.

«США как бы прикарманили этот наш добрый жест и сказали: раз русские хотят паритета, то пускай закрывают одно из четырех генеральных консульств, поскольку у нас в России только три генеральных консульства, — цитирует слова Сергея Лаврова «Газета.ру». — Если уж они взяли паритет в качестве критерия, мы сейчас рассматриваем те условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские — в США. И приведем эти условия в полное соответствие с тем, что называется паритетом».

Сергей Викторович абсолютно прав, считает собеседник ФАН, член Совфеда Владимир Джабаров, поскольку аппарат российской дипмиссии при ООН не имеет никакого отношения к общей численности сотрудников.

«Представительство каждой страны имеет четко обозначенный штат сотрудников, поэтому решение о паритете вполне справедливо, и бояться его не стоит, — говорит Джабаров. — Если речь заходит о поведении американской стороны, давайте ответим на столь недружественный жест, который США осуществили в отношении России. Мы пока что не ответили, но затягивать в этой ситуации не стоит, поскольку в Америке все очень быстро забывается, а потом американцы выставляют наши решения как новость — фактически как гром среди ясного неба. Это будет восприниматься не как наш ответный шаг, а как просто недружественный выпад в их адрес».

В ответ на антироссийскую политику и принятые Конгрессом Соединенных Штатов новые антироссийские санкции, Москва настоятельно порекомендовала американской стороне сократить персонал дипмиссий США в России на 755 человек — до 455 сотрудников, то есть привести количество американцев в соответствие с числом российских дипломатов и персонала в США.

В свою очередь Соединенные Штаты раскритиковали заявление Москвы и потребовали закрытия генерального консульства РФ в Сан-Франциско и двух зданий торговых представительств России в Вашингтоне и Нью-Йорке. По мнению американской стороны, их действия стали ответом на сокращение количества сотрудников дипломатических миссий США в России. Следующим шагом Соединенных Штатов стали обыски в здании генконсульства в Сан-Франциско и российском торгпредстве в Вашингтоне.

Российское внешнеполитическое ведомство назвало этот жест «рейдерским захватом дипломатической собственности» и грубым нарушением всех мыслимых и немыслимых международных норм.

«Недружественный шаг США не вписывается ни в какие нормы международного права. Мало того, что закрывается консульство, так там еще и проводятся обыски, ведутся непонятные работы. На это нельзя не ответить. Уважающая себя страна должна сделать ответный шаг», — подытожил член Совета Федерации Владимир Джабаров.

Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил, что Москва имеет полное право сократить количество сотрудников дипмиссии США еще на 155 человек. Однако глава государства заявил, что Россия пока что не будет давать ответ на действия Америки относительно нашего консульства. Позднее в Вашингтоне заявили, что хотят прекратить обмен дипломатическими мерами с Россией по принципу «око за око».