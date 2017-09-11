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Политика
Дональд Трамп и его супруга вспомнили жертв терактов 11 сентября
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    Дональд Трамп и его супруга вспомнили жертв терактов 11 сентября

    16:47  11 Сентября 2017
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    Дональд Трамп и его супруга вспомнили жертв терактов 11 сентября

    Вашингтон, 11 сентября. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья провели на лужайке Белого дома траурную церемонию в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года.

    Помимо главы государства и первой леди в церемонии приняли участие советник Трампа Джаред Кушнер, его супруга — Иванка Трамп, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и помощник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер.

    Дональд Трамп и его супруга вспомнили жертв терактов 11 сентября

    Никто из присутствующих не произнес речи, Дональд и Меланья Трамп лишь склонили головы и почтили погибших минутой молчания после того, как трижды ударил колокол.

    Отметим, что траурные мероприятия также проводятся в этот день возле здания Пентагона, куда врезался один из угнанных террористами самолетов.

    Напомним, что 11 сентября 2001 года боевики из запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида»* захватили четыре пассажирских самолета. Два лайнера были направлены в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один — в здание Минобороны США, еще один разбился по дороге в Вашингтон. Жертвами атаки стали 2,9 тыс. человек, свыше 6 тыс. получили ранения.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #дональд трамп #сша #11 сентября #мелания трамп #белый дом #траурная церемония
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