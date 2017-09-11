Дональд Трамп и его супруга вспомнили жертв терактов 11 сентября

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Вашингтон, 11 сентября. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья провели на лужайке Белого дома траурную церемонию в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года.

Помимо главы государства и первой леди в церемонии приняли участие советник Трампа Джаред Кушнер, его супруга — Иванка Трамп, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и помощник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Никто из присутствующих не произнес речи, Дональд и Меланья Трамп лишь склонили головы и почтили погибших минутой молчания после того, как трижды ударил колокол.

Отметим, что траурные мероприятия также проводятся в этот день возле здания Пентагона, куда врезался один из угнанных террористами самолетов.

Напомним, что 11 сентября 2001 года боевики из запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида»* захватили четыре пассажирских самолета. Два лайнера были направлены в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один — в здание Минобороны США, еще один разбился по дороге в Вашингтон. Жертвами атаки стали 2,9 тыс. человек, свыше 6 тыс. получили ранения.

* Организация запрещена на территории РФ.