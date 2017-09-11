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Росгидромет предупредил о повторении мощных вспышек на Солнце
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    Росгидромет предупредил о повторении мощных вспышек на Солнце

    17:09  11 Сентября 2017
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    Росгидромет предупредил о повторении мощных вспышек на Солнце

    Москва, 11 сентября. Новые вспышки на Солнце класса X могут произойти во вторник, предупредили в Росгидромете. 

    Специалисты Института прикладной геофизики ожидают, что 12 сентября вспышечная активность на Солнце будет умеренная, есть вероятность вспышек Х класса, в том числе протонных.

    «Геомагнитное поле — спокойное с отдельными периодами неустойчивости 11 сентября, возможно слабо возмущенное 12 сентября; радиационная обстановка — умеренно возмущенная», — сообщает пресс-служба Росгидромета.

    Росгидромет предупредил о повторении мощных вспышек на Солнце

    Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что вспышки на Солнце не оказали резкого влияния на здоровье россиян. При этом глава ведомства напомнила о сопровождении подобных вспышек магнитными бурями, которые могут негативно отразиться на состоянии метеочувствительный людей. 

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    Автор: Борис Любимов
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