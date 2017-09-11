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Экономика
Эксперт объяснил, почему ЦБ не спешит снижать процентную ставку
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    Эксперт объяснил, почему ЦБ не спешит снижать процентную ставку

    17:45  11 Сентября 2017
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    Эксперт объяснил, почему ЦБ не спешит снижать процентную ставку

    Центробанк РФ готовится к очередному снижению процентной ставки. Руководство регулятора обсудит вопрос снижения ключевой ставки на заседании в ближайшую пятницу, сообщает глава российского Минэкономразвития Максим Орешкин.

    В будущем российские банки начнут выдавать кредиты более охотно, продолжает глава МЭР. Поскольку инфляция также стабилизировалась на низких уровнях, в ближайшие месяцы долговая нагрузка на частных граждан и на компании по всей России снизится, уверен министр. Все это повлечет за собой новую волну экономического роста.

    Напомним, что в июле Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 9% годовых. Всего в 2017 году ЦБ снижал ее трижды. Следующее заседание совета директоров Банка России назначено на 15 сентября.

    Александр Разуваев, директор аналитического департамента «Альпари», уверен, что снижение ставки на ближайшем заседании Центрального банка является почти неизбежным.

    «Однако, с нашей точки зрения, ЦБ проявит осторожность и снизит ее только 25 базисных пунктов — т.е. на 0,25%. Рост ВВП и промышленного производства говорит о том, что «стоимость» денег для реального сектора и сейчас является абсолютно приемлемой», — заявил он в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Центробанк не спешит резко снижать процентную ставку

    Центробанк не спешит резко снижать процентную ставку, опасаясь возможного роста инфляции. После того, как 15 сентября процентная ставка будет понижена на четверть процента, в 2017 году следует ожидать еще только одного аналогичного понижения. Скорее всего, к началу 2018 года ставка ЦБ будет равняться 8,5%.

    «Не стоит забывать, что масштабные вливания в банковский сектор с целью стабилизировать ситуацию будут иметь однозначно негативный инфляционный эффект. Рост денежной массы ведет не только к росту выпуска товаров и услуг, но и к росту цен. Но это макроэкономика. Есть еще и фактор спекулянтов. Они могут направить свободные рубли, полученные у Банка России, на игру против рубля. Сейчас ключевая ставка ЦБР 9% в год, а игра против рубля может дать несколько процентов в день. Вспомним, для примера, хотя бы конец 2014 года», — поясняет Разуваев.

    Основной причиной снижения ставки является уровень инфляции, который вышел на озвученный таргет в размере 4%, продолжает финансовый аналитик.

    «Впрочем, остается открытым вопросом, насколько официальный уровень инфляции соответствует реальному. Есть исследования, которые говорят, что реальный уровень инфляции равен 6-7%. Но даже в этом случае у ЦБ есть основания для снижения ключевой ставки. Вероятно, в ближайшие годы экономически рост в России составит 2-3%. Это не прорыв, но хороший результат», — подводит итог Александр Разуваев.

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    Автор: Иван Верихов
    #орешкин #инфляция #разуваев #росссия #центробанк рф #министерство экономического развития #процентная ставка
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