Большая часть Ирака освобождена от боевиков ИГ

В Избранное

Багдад, 11 сентября. Премьер-министр Ирака Саад аль-Хадиси заявил, что 90 процентов страны освобождены от боевиков «Исламского государства»*.

По словам иракского чиновника, армия сумела коренным образом переломить ход боевых действий и перешла от обороны Багдада и южных регионов к наступательной операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), освобождая один населенный пункт за другим.

Наступление происходило в условиях, когда армия утратила в результате нападений «Халифата» около трети всего вооружения и боевой техники. Сейчас в освобожденные от игиловцев районы вернулись более двух миллионов беженцев, подчеркнул аль-Хадиси.

* Организация запрещена на территории РФ.