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Большая часть Ирака освобождена от боевиков ИГ
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    Большая часть Ирака освобождена от боевиков ИГ

    16:47  11 Сентября 2017
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    Большая часть Ирака освобождена от боевиков ИГ

    Багдад, 11 сентября. Премьер-министр Ирака Саад аль-Хадиси заявил, что 90 процентов страны освобождены от боевиков «Исламского государства»*.

    По словам иракского чиновника, армия сумела коренным образом переломить ход боевых действий и перешла от обороны Багдада и южных регионов к наступательной операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), освобождая один населенный пункт за другим.

    Наступление происходило в условиях, когда армия утратила в результате нападений «Халифата» около трети всего вооружения и боевой техники. Сейчас в освобожденные от игиловцев районы вернулись более двух миллионов беженцев, подчеркнул аль-Хадиси.

    Большая часть Ирака освобождена от боевиков ИГ

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #иг #игил #ирак #освобождение
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