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Власти Ирака разместили семьи боевиков ИГИЛ из Таджикистана в Мосуле
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    Власти Ирака разместили семьи боевиков ИГИЛ из Таджикистана в Мосуле

    16:30  11 Сентября 2017  /обновлено: 16:38  11 Сентября 2017
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    Власти Ирака захватили семьи боевиков ИГИЛ из Таджикистана

    Мосул, 11 сентября. Около полутора тысяч членов семей боевиков «Исламского государства»* находятся в иракском лагере около Мосула.

    Представители иракской армии и разведки сообщили, что 1400 женщин и детей из семей боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) размещены в специальном лагере, который находится на юге Мосула. Многие из женщин не имеют документов.

    Иракский полковник Ахмед аль-Таи заявил, что семьи экстремистов удерживаются согласно жестким требованиям мер безопасности, ожидаются дальнейшие распоряжения властей.  Большая часть удерживаемых из Турции, есть также выходцы из Таджикистана и Азербайджана. Некоторые женщины приехали в Ирак из Франции и Германии.

    Власти Ирака захватили семьи боевиков ИГИЛ из Таджикистана

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #иг #игил #ирак #семьи
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