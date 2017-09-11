Власти Ирака разместили семьи боевиков ИГИЛ из Таджикистана в Мосуле

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Мосул, 11 сентября. Около полутора тысяч членов семей боевиков «Исламского государства»* находятся в иракском лагере около Мосула.

Представители иракской армии и разведки сообщили, что 1400 женщин и детей из семей боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) размещены в специальном лагере, который находится на юге Мосула. Многие из женщин не имеют документов.

Иракский полковник Ахмед аль-Таи заявил, что семьи экстремистов удерживаются согласно жестким требованиям мер безопасности, ожидаются дальнейшие распоряжения властей. Большая часть удерживаемых из Турции, есть также выходцы из Таджикистана и Азербайджана. Некоторые женщины приехали в Ирак из Франции и Германии.

* Организация запрещена на территории РФ.