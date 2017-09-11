Лавров: США прикарманили жест доброй воли со стороны России

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Москва, 11 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что Москва планирует привести условия, в которых работают сотрудники российских диппредставительств в США и американских в России, к полному паритету.

Лавров напомнил о жесте доброй воли со стороны России, который проигнорировали США. Когда Москва предложила Вашингтону привести количество американских дипломатов, пребывающих на территории России, в соответствие с числом российских представителей в загранучреждениях США, она включила в этот лимит «всех, кто работает в постпредстве РФ при ООН», напоминает глава МИД РФ.