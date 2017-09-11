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Политика
Лавров: США прикарманили жест доброй воли со стороны России
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    Лавров: США прикарманили жест доброй воли со стороны России

    16:37  11 Сентября 2017  /обновлено: 21:13  11 Сентября 2017
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    Лавров: США прикарманили жест доброй воли со стороны России

    Москва, 11 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что Москва планирует привести условия, в которых работают сотрудники российских диппредставительств в США и американских в России, к полному паритету.

    Посольство США отреагировало на заявление Лаврова о паритете

    Лавров напомнил о жесте доброй воли со стороны России, который проигнорировали США. Когда Москва предложила Вашингтону привести количество американских дипломатов, пребывающих на территории России, в соответствие с числом российских представителей в загранучреждениях США, она включила в этот лимит «всех, кто работает в постпредстве РФ при ООН», напоминает глава МИД РФ.

    «Соединенные Штаты «прикарманили» этот наш добрый жест и сказали: «Русские хотят паритета, тогда пускай закрывают одно из четырех генконсульств, потому что у нас в России только три генеральных консульства», — заявил Лавров.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #лавров
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