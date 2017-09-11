Гидроплан совершил жесткую посадку на озере Селигер под Тверью

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Тверь, 11 сентября. Гидросамолет совершил жесткую посадку на озере Селигер в Осташковском районе Тверской области. Об этом в понедельник сообщило региональное управление МЧС России по Тверской области.

«Поступило сообщение о жесткой посадке легкомоторного гидросамолета в Осташковском районе на акватории озера Селигер», — говорится в пресс-релизе.

По словам представителя МЧС, в самолете находились два человека. После экстренного приводнения они самостоятельно выбрались из самолета, а затем их доставили на берег сотрудники госинспекции по маломерным судам. Само воздушное судно также отбуксировали на берег. Как уточняет РИА Новости, в результате происшествия никто не пострадал.