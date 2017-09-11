Глава Минэкономразвития рассказал, как вырастут зарплаты россиян за три года

В Избранное

Москва, 11 сентября. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что рост реальных зарплат в России в течение трех лет должен составить около 10%. По его словам, плановый рост реальных зарплат в текущем году может превысить 3%, а в следующем составит около 4%.

«За трехлетний период рост реальных зарплат должен составить около 10%», — отметил министр, передает РИА Новости.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума с 1 января 2018 года.