Столетие Революции и пророчества «Маскарада»: гастроли Александринки в Москве вызвали овации. ФАН-ТВ

В Избранное

Российский государственный академический театр драмы им. А.С. Пушкина – легендарный Александринский театр – приехал с гастролями в Москву. Учрежденный в Петербурге еще при императрице Елизавете, старейший национальный театр России открывает свой 262-й сезон на сцене Большого театра. Смотрите видеосюжет ФАН-ТВ.

Столичные гастроли Александринки проходят под знаком 100-летия Революции. В феврале 1917-го на сцене петербургского театра прошла премьера лермонтовского «Маскарада» в постановке режиссера Всеволода Мейерхольда. Последний спектакль императорской России критики спустя годы назвали «реквиемом по уходящей эпохе». Художественный руководитель театра Валерий Фокин привез в Москву новое прочтение легенды – драму «Маскарад. Воспоминания будущего», премьера которой прошла в 2014 году в Петербурге.

– Там есть конфликт главного героя, который отрицает Бога и любую власть, кроме своей. И считает, что он и только он вправе идти до конца и вправе решать: жить – не жить, быть – не быть, – рассказал худрук Александринского театра Валерий Фокин. – Я не думаю, что Мейерхольд сознательно это делал, но это всё выскочило в 1917 году. Потому что в 1917 году тоже решили, что «мы» решаем. Мы. «Мы сами сделаем новую жизнь, и мы ее определим так, как мы хотим». Последствия нам известны. Я думаю, что эти амбиции такого рода – они и сегодня очень современны и актуальны.

В год 100-летней годовщины Февральской и Октябрьской революций ученые, руководители ведущих театров России обсуждают насущные проблемы и пробуют переосмыслить исторический опыт российского театра. Кстати, в этом году исполняется 250 лет со дня возникновения Дирекции императорских театров и 100 лет – со дня ее закрытия.

Кандидат экономических наук, доктор философских наук, профессор Александр Рубинштейн выразил свое отношение к той исторической ситуации:

– Я не вижу ничего хорошего в той модели. Я думаю, сегодня, 250 лет спустя, никто не увидит ничего хорошего. Единственное, что мне кажется [важным], – это то художественное значение, о котором говорили и которое понимали эти люди. Сегодня это утрачено практически на уровне органов управления. Это мне бы хотелось вернуть.

На большом совещании театральных деятелей присутствовала также Мария Ревякина, генеральный директор национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», директор Государственного театра наций.

– Если уж большевики дошли до того в 1917 году, что они понимали, что нужен театр для развития просвещения масс… А сейчас государство пытается слить театры, сбросить большую нагрузку с бюджета и дать возможность театрам уплыть в рыночное плавание. Мне кажется, это основная тема, которая нас очень сильно беспокоит, – сказала она.

Смотрите также: Безруков на открытии нового сезона – о беби-буме, будущих спектаклях и важных уроках истории. ФАН-ТВ

«Последний спектакль российской империи. Маскарад. 1917 – 2017». В Музейном и Хоровом залах Большого театра выставлены 125 эскизов главного художника Дирекции императорских театров, знаменитого «мирискусника» Александра Головина из коллекции Театрального музея имени А. Бахрушина. Рядом с ними – декорации и подлинные костюмы к «Маскараду» из коллекции Александринского театра. Раритетные предметы выставлены вместе впервые.

Искусствовед, заведующая музеем-квартирой В. Мейерхольда Наталья Макерова провела для корреспондента ФАН-ТВ небольшой экскурс в историю:

– Головину нужно было выделить из всей пестрой толпы цветом главных персонажей и эту сцену, которая завязывала, собственно, саму драму. И он долго искал в библиотеках, архивах, музеях, долго искал и, наконец, нашел. Он об этом радостно пишет Мейерхольду: «Я нашел голубого Пьеро» в какой-то английской книге. И вот тогда появился этот персонаж, Нина была в домино, в доломане белого цвета, естественно, с маской на лице. Еще чем важна именно сцена маскарада? Потому что именно здесь впервые появляется Неизвестный. Неизвестный как Рок. Премьера происходит 25 февраля 1917 года, то есть ровно в тот день, когда начинается Февральская революция. А что это значит? Это значит – голодные толпы, стреляют и так далее… Когда Неизвестный в этой тишине, вдруг оборвавшейся, произносит слова: «Несчастье будет с вами в эту ночь», эти слова звучат пророчески на весь зрительный зал, не только для Арбенина.

Эскизы Головина выглядят как настоящие произведения искусства. На выставке представлена лишь малая их часть: вся коллекция насчитывает порядка 3000 экземпляров. Копии созданных по ним костюмов задействованы в постановке Владимира Фокина. В крохотных платьях с зауженной талией рисунки по ткани соседствуют с натуральным шелком и бархатом, позолоченные подвески – с простым тюлем. Такие сочетания цветов и фактур кажутся несовместимыми лишь на первый взгляд.

Заместитель художественного руководителя Александринского театра Александр Чепуров раскрыл репортеру ФАН-ТВ некоторые особенности создания этих удивительных костюмов:

– Когда мы смотрим на эти костюмы со сцены, у нас возникает удивительное художественно-цельное ощущение. Мы видим, что эти аппликации, эти трафареты смотрятся настоящим золотым шитьем или, так сказать, какими-то очень роскошными сочетаниями фактур. Такие метаморфозы, которые происходят в театре, на сцене, когда костюм смотрится под лучами прожекторов, рефлекторов, определенного театрального света, – Головин это всё учитывал. И в эскизе он давал как бы общий образ того, как это должно выглядеть. А в реальном костюме, если мы увидим на этих эскизах, – подробно расписывал, как этот костюм технологически нужно сделать.

Более века на главной музыкальной сцене страны не показывали драматических спектаклей. «Маскарад. Воспоминания будущего» стал поистине историческим событием. Постановка собрала полный зрительный зал. Легендарные декорации, знаменитые герои словно созданы для парадной, старинной императорской сцены.

Смотрите также: Фестиваль «Спасская башня» приготовил зрителям сюрпризы от военных оркестров разных стран. ФАН-ТВ

Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.