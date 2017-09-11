Ирак: глава разведки ИГ уничтожен на западе страны

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Анбар, 11 сентября. Высокопоставленный лидер «Исламского государства»* ликвидирован на западе Ирака.

Источник в Ираке сообщает со ссылкой на контртеррористическое управление Иракского Курдистана, что в провинции Анбар ликвидирован один из главарей террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), игиловец возглавлял разведку «Халифата», отмечает источник.

Боевик уничтожен в результате ракетно-бомбового удара, нанесенного по позициям «исламского государства» в иракской провинции Анбар. Власти Ирака подчеркивают, что большая часть страны уже освобождена от террористов.

* Организация запрещена на территории РФ.