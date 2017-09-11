Ирак: глава разведки ИГ уничтожен на западе страны
В Избранное
Анбар, 11 сентября. Высокопоставленный лидер «Исламского государства»* ликвидирован на западе Ирака.
Источник в Ираке сообщает со ссылкой на контртеррористическое управление Иракского Курдистана, что в провинции Анбар ликвидирован один из главарей террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), игиловец возглавлял разведку «Халифата», отмечает источник.
Боевик уничтожен в результате ракетно-бомбового удара, нанесенного по позициям «исламского государства» в иракской провинции Анбар. Власти Ирака подчеркивают, что большая часть страны уже освобождена от террористов.
* Организация запрещена на территории РФ.