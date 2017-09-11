Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Технологии
Сотрудник Apple слил в Сеть данные о новых iPhone
Украина
Украина выразила протест России в связи с приговором зампреду меджлиса
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украина выразила протест России в связи с приговором зампреду меджлиса

    20:55  11 Сентября 2017
    484

    Украина выразила протест России в связи с приговором зампреду меджлиса

    Киев, 11 сентября. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с приговором заместителю председателя «Меджлиса* крымско-татарского народа» Ахтему Чийгозу.

    «Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с незаконным осуждением российской оккупационной властью на территории Автономной Республики Крым гражданина Украины Ахтема Чийгоза», — говорится в сообщении.

    В Киеве также потребовали немедленно освободить Чийгоза.

    Украина выразила протест России в связи с приговором зампреду меджлиса

    Ранее суд приговорил зампреда запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» к 8 годам лишения свободы за организацию беспорядков у стен государственного совета Крыма в феврале 2014 года.

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя ситуацию в Крыму, сравнила полуостров с ГДР до объединения Германии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что именно это сравнение приводил в 2015 году министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, однако тогда его высказывание вызвало возмущение среди участников Мюнхенской конференции, передает «Ридус».

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Геннадий Плющев
    #украина #крым #протест #меджлис #чийгоз
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 1607

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        1928

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        16200

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        2588

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4647
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        5:07   12 Сентября 2017
        2276
        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        4:51   12 Сентября 2017
        140
        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        23:10   11 Сентября 2017
        416
        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        15:16   11 Сентября 2017
        2227