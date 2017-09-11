Украина выразила протест России в связи с приговором зампреду меджлиса

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Киев, 11 сентября. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с приговором заместителю председателя «Меджлиса* крымско-татарского народа» Ахтему Чийгозу.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с незаконным осуждением российской оккупационной властью на территории Автономной Республики Крым гражданина Украины Ахтема Чийгоза», — говорится в сообщении.

В Киеве также потребовали немедленно освободить Чийгоза.

Ранее суд приговорил зампреда запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» к 8 годам лишения свободы за организацию беспорядков у стен государственного совета Крыма в феврале 2014 года.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя ситуацию в Крыму, сравнила полуостров с ГДР до объединения Германии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что именно это сравнение приводил в 2015 году министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, однако тогда его высказывание вызвало возмущение среди участников Мюнхенской конференции, передает «Ридус».

* Организация запрещена на территории РФ.