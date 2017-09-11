Два человека погибли под колесами поезда в Ростовской области

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Ростов-на-Дону, 11 сентября. Трагический инцидент произошел в Ростовской области: два человека погибли под колесами поезда. Как рассказали в понедельник в УТ МВД России по СКФО, ЧП случилось на 1229-м км перегона «Успенская — Матвеев Курган».

Так, грузовой поезд насмерть сбил 42-летнего мужчину и 39-летнюю женщину. По предварительной информации, нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта стало причиной случившегося.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Напомним, 30 августа подросток, решивший помахать машинисту грузового поезда, едва не угодил под колеса состава.