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Эксперт назвал Шведа главным героем победного матча против Хорватии на ЧЕ-2017
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    Эксперт назвал Шведа главным героем победного матча против Хорватии на ЧЕ-2017

    16:14  11 Сентября 2017  /обновлено: 16:14  11 Сентября 2017
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    Эксперт назвал Шведа главным героем победного матча против Хорватии на ЧЕ-2017

    Москва, 11 сентября. Потрясающая игра защитника сборной России по баскетболу Алексея Шведа в матче 1/8 финала Евробаскета против Хорватии стала залогом безоговорочного успеха. Таким мнением поделился экс-тренер национальной команды Сергей Елевич. 

    По его словам, тренерский штаб провел детальнейший анализ игры хорватов, выявил слабые места, по которым российские баскетболисты и ударили. 

    Елевич отметил, что в хорватской команде играют звезды топ-уровня (Боян Богданович, Дарио Шарич — Прим.ред.).

    Специалист также добавил, что еще одним фактором грандиозного успеха стала потрясающая игра Шведа, который оформил дабл-дабл и стал самым полезным игроком встречи, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня»

    Напомним, сборная Сергея Базаревича разгромила Хорватию со счетом 101:78 в рамках 1/8 финала Евробаскета-2018. В четвертьфинале россияне сыграют с командой Греции. 

     

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    Автор: Дана Балан
    #баскетбол #швед #евробаскет-2017
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