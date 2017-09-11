Эксперт назвал Шведа главным героем победного матча против Хорватии на ЧЕ-2017

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Москва, 11 сентября. Потрясающая игра защитника сборной России по баскетболу Алексея Шведа в матче 1/8 финала Евробаскета против Хорватии стала залогом безоговорочного успеха. Таким мнением поделился экс-тренер национальной команды Сергей Елевич.

По его словам, тренерский штаб провел детальнейший анализ игры хорватов, выявил слабые места, по которым российские баскетболисты и ударили.

Елевич отметил, что в хорватской команде играют звезды топ-уровня (Боян Богданович, Дарио Шарич — Прим.ред.).

Специалист также добавил, что еще одним фактором грандиозного успеха стала потрясающая игра Шведа, который оформил дабл-дабл и стал самым полезным игроком встречи, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, сборная Сергея Базаревича разгромила Хорватию со счетом 101:78 в рамках 1/8 финала Евробаскета-2018. В четвертьфинале россияне сыграют с командой Греции.