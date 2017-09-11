Ракка: ВВС коалиции США за сутки убили более 10 мирных жителей

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Ракка, 11 сентября. При авиаударах ВВС западной коалиции в Ракке погибло не менее 11 гражданских лиц.

Сирийские источники в Ракке сообщают, что ВВС международной коалиции во главе с США продолжают атаковать жилые районы города. За сутки в результате авианалетов ВВС США погибло не менее 11 мирных жителей, включая детей, более десятка получили серьезные ранения. Источник подчеркивает, что количество жертв может увеличиться, так как многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что ракетно-бомбовый удар был нанесен в районе Аль-Нахза. Среди погибших есть пять членов одной семьи, из которых трое — дети.