Рецепт Путина: эксперт прокомментировал план приравнять МРОТ к прожиточному минимуму

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Повышение минимального размера оплаты труда чрезвычайно необходимо России из-за целого ряда социальных и экономических факторов, считает экономист Никита Масленников.

«Это очень своевременное предложение, так как сейчас немногим более 15% граждан России имеют доходы ниже прожиточного минимума. Это примерно 20 миллионов человек, которые живут за чертой бедности. Пока динамика реальных заработных плат и реальных доходов еще не позволяют сделать вывод, что мы вышли на докризисный уровень. Потому, естественно, подтягивание наиболее уязвимых социальных слоев нашего общества вверх по экономической лестнице — чрезвычайно актуальная задача для правительства», — заявил экономист в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Сейчас, продолжает Никита Масленников, мы находимся на своеобразных «ранних рубежах» подготовки к следующей «бюджетной трехлетке». Повышение МРОТ — только первая фаза более масштабной работы по улучшению экономического состояния миллионов россиян. «Разумеется, в бюджет на 2018 и 2019 годы будут заложены и другие меры, укрепляющие материальное положение малоимущих россиян. Кроме того, запланирована 4-процентная индексация заработных плат тех категорий бюджетников, которые ранее не подпали под «майские указы» 2012 года», — добавляет эксперт.

«С макроэкономической точки зрения повышение МРОТ также оправдано. Еще трудно предсказать, когда потребительский спрос вновь сможет стать драйвером российской экономики — видимо, здесь разумно на что-то надеяться только в сравнительно длительной перспективе — тем не менее поддерживать покупательскую способность населения и как следствие — некоторое экономическое оживление необходимо уже сейчас. Важно, что речь идет не о единовременном, а о постепенном, плавном повышении МРОТ. Когда мы имеем дело с таким пошаговым повышением, то минимизируются инфляционные риски чрезвычайно быстрого разгона потребительского спроса», — подводит итог Масленников.

Наконец, за годы кризиса и рецессии расслоение россиян по материальному признаку и уровням доходов значительно усилилось. Преодоление или хотя бы сокращение этого разрыва будет иметь важный социальный эффект, подводит итог экономист.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2018 года повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 85% от прожиточного минимума. С 1 января 2019 года президент предлагает уравнять оба этих показателя. Президент поручил правительству ввести соответствующие предложение в Госдуму РФ вместе с проектом федерального бюджета на ближайшие три года.

Сейчас, напомним, МРОТ в России находится на уровне 71–72% от прожиточного минимума.