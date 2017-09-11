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Рецепт Путина: эксперт прокомментировал план приравнять МРОТ к прожиточному минимуму
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    Рецепт Путина: эксперт прокомментировал план приравнять МРОТ к прожиточному минимуму

    16:37  11 Сентября 2017  /обновлено: 18:50  11 Сентября 2017
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    Рецепт Путина: эксперт прокомментировал план приравнять МРОТ к прожиточному минимуму

    Повышение минимального размера оплаты труда чрезвычайно необходимо России из-за целого ряда социальных и экономических факторов, считает экономист Никита Масленников.

    «Это очень своевременное предложение, так как сейчас немногим более 15% граждан России имеют доходы ниже прожиточного минимума. Это примерно 20 миллионов человек, которые живут за чертой бедности. Пока динамика реальных заработных плат и реальных доходов еще не позволяют сделать вывод, что мы вышли на докризисный уровень. Потому, естественно, подтягивание наиболее уязвимых социальных слоев нашего общества вверх по экономической лестнице — чрезвычайно актуальная задача для правительства», — заявил экономист в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    МРОТ в России находится на уровне 71–72% от прожиточного минимума

    Сейчас, продолжает Никита Масленников, мы находимся на своеобразных «ранних рубежах» подготовки к следующей «бюджетной трехлетке». Повышение МРОТ — только первая фаза более масштабной работы по улучшению экономического состояния миллионов россиян. «Разумеется, в бюджет на 2018 и 2019 годы будут заложены и другие меры, укрепляющие материальное положение малоимущих россиян. Кроме того, запланирована 4-процентная индексация заработных плат тех категорий бюджетников, которые ранее не подпали под «майские указы» 2012 года», — добавляет эксперт.

    «С макроэкономической точки зрения повышение МРОТ также оправдано. Еще трудно предсказать, когда потребительский спрос вновь сможет стать драйвером российской экономики — видимо, здесь разумно на что-то надеяться только в сравнительно длительной перспективе — тем не менее поддерживать покупательскую способность населения и как следствие — некоторое экономическое оживление необходимо уже сейчас. Важно, что речь идет не о единовременном, а о постепенном, плавном повышении МРОТ. Когда мы имеем дело с таким пошаговым повышением, то минимизируются инфляционные риски чрезвычайно быстрого разгона потребительского спроса», — подводит итог Масленников.

    Потребительский спрос вновь сможет стать драйвером российской экономики

    Наконец, за годы кризиса и рецессии расслоение россиян по материальному признаку и уровням доходов значительно усилилось. Преодоление или хотя бы сокращение этого разрыва будет иметь важный социальный эффект, подводит итог экономист.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2018 года повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 85% от прожиточного минимума. С 1 января 2019 года президент предлагает уравнять оба этих показателя. Президент поручил правительству ввести соответствующие предложение в Госдуму РФ вместе с проектом федерального бюджета на ближайшие три года.

    Сейчас, напомним, МРОТ в России находится на уровне 71–72% от прожиточного минимума.

    «Нам нужно решить принципиальную задачу — довести минимальный размер оплаты труда до уровня не ниже прожиточного минимума, нужно уравнять это с прожиточным минимумом и преодолеть ситуацию, когда минимально возможная заработная плата не покрывает даже базовые расходы граждан», — цитирует российского национального лидера издание Газета.ru.

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    Автор: Иван Верихов
    #путин #бюджет #прожиточный минимум #мрот #масленников
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