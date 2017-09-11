Политическая клоунада в адском цирке: блогер о пикантных подробностях Саакашвили-гейта

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Цирк вокруг истории с «прорывом» Михаила Саакашвили на территорию Украины обрастает новыми пикантными деталями. На ситуацию вокруг Саакашвили отреагировали и в Кремле, называв происходящее «политической клоунадой».

Отвечая на вопрос об отношении Москвы к очередному украинскому скандалу, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у Кремля просто нет времени, чтобы всерьез обсуждать похождения Саакашвили.

«Знаете, на повестке дня Кремля очень много серьезных вопросов, за которыми надо следить, чем мы и занимаемся, — цитирует RT слова Пескова. — Не думаю, что этот вопрос (о Саакашвили) относится к категории серьезных — это, скорее, тема курьезных вопросов, ближе к категории политической клоунады».

Напомним, 10 сентября лишенный гражданства Украины Михаил Саакашвили при поддержке своих сторонников и при попустительстве украинской погранслужбы чуть ли не с боем прорвался через польско-украинскую границу. На следующий день опальный политик продолжил клоунаду, заявив, что в самый ответственный момент украинские полицейские украли у него паспорт.

«Я достал паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла у меня паспорт», — заявил Саакашвили в эфире украинского телевидения.

Впрочем, вся эта история изобилует таким количеством диких подробностей, что перечислять их, как говорится, устанешь.

Одна из самых пикантных деталей «саакашвили-гейта» — это внесение экс-главы Грузии в базу знаменитого антироссийского сайта «Миротворец». Напомним, «Миротворцем» рулят некие общественники, за спиной которых маячат уши ведомства Арсена Авакова, а в базы сайта попадают люди, на которых в «незалежной» навешен ярлык «врагов Украины».

Саакашвили в качестве лица БОМЖ (без определенного места жительства) фигурирует в разделе «Чистилище» за «незаконное пересечение государственной границы Украины» и «нападение в составе группы лиц на пограничников во время исполнения ими своих обязанностей по охране государственной границы».

Напомним, не главная, но значительная часть «расстрельных» списков «Миротворца» посвящена российским гражданам, в том числе деятелям искусства, которые «осмелились» посетить Крымский полуостров, не испросив на это соизволения Киева, который до сих пор считает воссоединившийся с Россией Крым своей территорией.

На эту деликатную подробность дела Саакашвили обратил внимание блогер Вадим Манукян, много сил уделяющий пропаганде российского Крыма и поддержке деятелей искусства, которые посещают полуостров, не убоявшись постоянно звучащих из Киева угроз.

«Такой прекрасный список испортили! До сего дня в списке «Миротворца» были только проверенные Крымом люди, те, кто не побоялся принять решение, не пошел на сделку с совестью, — отметил Вадим Манукян в комментарии Федеральному агентству новостей. — И вот Михо Саакашвили пополнил этот список. Да, малый он конечно нынче смелый, галстук уже не жует, за словом в карман не лезет, да только никто ему не забыл, сколько беды он натворил в 2008 году. Именно по его преступному приказу было убито большое количество осетин и российские миротворцы».

(Речь идет о «войне 08.08.08» — вооруженном конфликте в августе 2008 года между Грузией и республиками Южная Осетия и Абхазия. Конец конфликту положили российские миротворцы, которые «принудили» Грузию к миру).

По словам Вадима Манукяна, устроенный Михаилом Саакашвили цирк имеет единственную цель — обеспечить его возвращение в политику.