Игра «на нефтяные вышки»: свидетель рассказал о бильярде Костина, Сечина и Улюкаева на Гоа

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Москва, 11 сентября. Свидетель по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева рассказал в суде игре Улюкаева и Сечина в бильярд на саммите БРИКС на Гоа в 2016 году. Именно на полях саммита, по версии следствия, экс-глава МЭР потребовал у главы «Роснефти» взятку.

По словам специального корреспондента телеканала Life Александра Юнашева, освещавший саммит БРИКС, он видел, как в холле играли в бильяд глава ВТБ Андрей Костин и Игорь Сечин, рядом с ними стоял Алексей Улюкаев.

При этом он заметил, что все трое пребывали в хорошем настроении. Журналист также отметил, что в ответ на вопрос, на что играете, «Костин сказал, что играют «на нефтяные вышки», а Сечин в шутку говорил: «Банкиры – всему голова».