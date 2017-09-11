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Игра «на нефтяные вышки»: свидетель рассказал о бильярде Костина, Сечина и Улюкаева на Гоа
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    Игра «на нефтяные вышки»: свидетель рассказал о бильярде Костина, Сечина и Улюкаева на Гоа

    16:00  11 Сентября 2017
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    Игра «на нефтяные вышки»: свидетель рассказал о бильярде Костина, Сечина и Улюкаева на Гоа

    Москва, 11 сентября. Свидетель по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева рассказал в суде игре Улюкаева и Сечина в бильярд на саммите БРИКС на Гоа в 2016 году. Именно на полях саммита, по версии следствия, экс-глава МЭР потребовал у главы «Роснефти» взятку.

    По словам специального корреспондента телеканала Life Александра Юнашева, освещавший саммит БРИКС, он видел, как в холле играли в бильяд глава ВТБ Андрей Костин и Игорь Сечин, рядом с ними стоял Алексей Улюкаев.

    При этом он заметил, что все трое пребывали в хорошем настроении. Журналист также отметил, что в ответ на вопрос, на что играете, «Костин сказал, что играют «на нефтяные вышки», а Сечин в шутку говорил: «Банкиры – всему голова». 

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    Автор: Алексей Громов
    #суд #улюкаев #взятка #сечин #гоа #бильярд
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