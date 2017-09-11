Западные СМИ рассказали об испытаниях российского «папы всех бомб» в Сирии

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Вашингтон, 11 сентября. ВКС России испытали самую мощную неядерную авиационную бомбу во время военной операции в Сирии. Об этом пишет американский журнал Popular Mechanics со ссылкой на информированные источники.

По информации издания, боеприпас, который неофициально прозвали «папой всех бомб», мощнее американской «мамы всех бомб» GBU-43/B в четыре раза и способен поразить большую площадь. При этом сам снаряд имеет меньший вес, что облегчает задачу по его транспортировке. В то же время источник Popular Mechanics не смог привести ни официальное название бомбы, ни его производителя.