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Политика
Западные СМИ рассказали об испытаниях российского «папы всех бомб» в Сирии
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    Западные СМИ рассказали об испытаниях российского «папы всех бомб» в Сирии

    15:51  11 Сентября 2017
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    Западные СМИ рассказали об испытаниях российского «папы всех бомб» в Сирии

    Вашингтон, 11 сентября. ВКС России испытали самую мощную неядерную авиационную бомбу во время военной операции в Сирии. Об этом пишет американский журнал Popular Mechanics со ссылкой на информированные источники.

    Западные СМИ рассказали об испытаниях российского «папы всех бомб» в Сирии

    По информации издания, боеприпас, который неофициально прозвали «папой всех бомб», мощнее американской «мамы всех бомб» GBU-43/B в четыре раза и способен поразить большую площадь. При этом сам снаряд имеет меньший вес, что облегчает задачу по его транспортировке. В то же время источник Popular Mechanics не смог привести ни официальное название бомбы, ни его производителя.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #сирия #бомба #испытания #папа всех бомб
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