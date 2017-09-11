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Курды захватили у ИГИЛ промышленную зону Дейр эз-Зора
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    Курды захватили у ИГИЛ промышленную зону Дейр эз-Зора

    15:43  11 Сентября 2017
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    Курды захватили у ИГИЛ промышленную зону Дейр эз-Зора

    Дейр эз-Зор, 11 сентября. Курды развивают наступление на позиции «Исламского государства»* на севере провинции Дейр эз-Зор.

    Командование альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) сообщило, что курдам из «Отрядов народной самообороны» (YPG) удалось зачистить от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) населенный пункт Биир Хисьян, а также промышленную зону Дейр эз-Зора. Отмечается, что исламисты оказывают ожесточенное сопротивление.

    Ранее сообщалось, что курдскому ополчению удалось выбить игиловцев с территории бывшей базы 113-й воздушной бригады САР к северу от города Дейр эз-Зор.

    Курды захватили у ИГИЛ промышленную зону Дейр эз-Зора

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #курды #дейр эз-зор
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