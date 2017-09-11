Дамаск: боевики «Файлак ар-Рахман» убили более 15 солдат САА в пригородах столицы

В Избранное

Дамаск, 11 сентября. Боевики группировки «Файлак ар-Рахман» взорвали подземные туннели, используемые сирийской армией.

Информационное агентство, подконтрольное исламистам, сообщило, что боевики «Файлак ар-Рахман» (ранее группировка была связана с запрещенной в России организацией «Джебхат ан-Нусра*») заминировали и взорвали ряд туннелей в районах Джобар и Восточная Гута, которые использовались военнослужащими САА.

По данным джихадистов в результате взрывов погибло не менее 15 солдат Сирийской арабской армии. Данная информация не нашла подтверждения в командовании правительственных войск.

* Организация запрещена на территории РФ.