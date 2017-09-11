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Дамаск: боевики «Файлак ар-Рахман» убили более 15 солдат САА в пригородах столицы
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    Дамаск: боевики «Файлак ар-Рахман» убили более 15 солдат САА в пригородах столицы

    15:35  11 Сентября 2017
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    Дамаск: боевики «Файлак ар-Рахман» убили более 15 солдат САА в пригородах столицы

    Дамаск, 11 сентября. Боевики группировки «Файлак ар-Рахман» взорвали подземные туннели, используемые сирийской армией.

    Информационное агентство, подконтрольное исламистам, сообщило, что боевики «Файлак ар-Рахман» (ранее группировка была связана с запрещенной в России организацией «Джебхат ан-Нусра*») заминировали и взорвали ряд туннелей в районах Джобар и Восточная Гута, которые использовались военнослужащими САА.

    По данным джихадистов в результате взрывов погибло не менее 15 солдат Сирийской арабской армии. Данная информация не нашла подтверждения в командовании правительственных войск.

    Дамаск: боевики «Файлак ар-Рахман» убили более 15 солдат САА в пригородах столицы

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #дамаск #саа #файлак ар-рахман
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