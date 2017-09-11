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Собаки загрызли двухлетнего ребенка в Иркутской области
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    Собаки загрызли двухлетнего ребенка в Иркутской области

    16:01  11 Сентября 2017
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    Собаки загрызли двухлетнего ребенка в Иркутской области

    Иркутск, 11 сентября. Трагедия произошла в Иркутской области: двухлетнего мальчика растерзали собаки. Как стало известно, инцидент случился в минувшую пятницу в городе Вихоревка.

    Ребенок проживал вместе с матерью. В тот день он гулял на улице на своем участке. В какой-то момент малыш пропал из виду, после чего мать отправилась на его поиски. Впоследствии она нашла тело сына на соседнем участке. На нем были множественные следы от укусов собак.

    Полицейские опросили хозяина животных. Мужчина полностью признал свою вину. Представляющие опасность для общества собаки были ликвидированы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

    По словам соседей, мать погибшего мальчика была укушена за ногу соседскими собаками за несколько дней до трагедии, при этом их хозяин не предпринял никаких мер, пишет издание «Свободная пресса».

    Ранее агентство URA.RU сообщало, что в Сургуте поймали собаку, напавшую на двухлетнего ребенка.

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #собаки #иркутская область
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