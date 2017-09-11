Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Ракка: ВВС коалиции США за сутки убили более 10 мирных жителей
Общество
Стала известна истинная причина отмены показа «Матильды» в Москве ​​​​​​​
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стала известна истинная причина отмены показа «Матильды» в Москве ​​​​​​​

    15:35  11 Сентября 2017
    71

    Стала известна истинная причина отмены показа «Матильды» в Москве ​​​​​​​

    Москва, 11 сентября. Единственный официальный показ «Матильды» в Москве 11 сентября отменили из-за того, что не успевают доставить копию фильма из Владивостока, заявили ФАН представители кинотеатра «Иллюзион».

    По их словам, на все ближайшие дни «все расписано», поэтому предпоказ перенесли на 25 октября. При этом в «Иллюзионе» особо подчеркнули, что возвращать деньги за билеты, купленные на показ фильма 11 сентября, не будут, по ним же можно будет посмотреть кино 25 октября. 
     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ярослава Замысловатова
    #москва #кино #матильда #показ #иллюзион
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 359

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        743

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        14520

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        2378

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4435
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров рассказал о судьбе американских дипмиссий в России

        Лавров рассказал о судьбе американских дипмиссий в России

        15:17   11 Сентября 2017
        5760
        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        15:16   11 Сентября 2017
        1309
        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06   11 Сентября 2017
        359
        Защитник здравого смысла: эксперт объяснил заявление Захаровой по Меркель и Крыму

        Защитник здравого смысла: эксперт объяснил заявление Захаровой по Меркель и Крыму

        12:31   11 Сентября 2017
        34017