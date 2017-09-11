Стала известна истинная причина отмены показа «Матильды» в Москве ​​​​​​​

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Москва, 11 сентября. Единственный официальный показ «Матильды» в Москве 11 сентября отменили из-за того, что не успевают доставить копию фильма из Владивостока, заявили ФАН представители кинотеатра «Иллюзион».

По их словам, на все ближайшие дни «все расписано», поэтому предпоказ перенесли на 25 октября. При этом в «Иллюзионе» особо подчеркнули, что возвращать деньги за билеты, купленные на показ фильма 11 сентября, не будут, по ним же можно будет посмотреть кино 25 октября.

