Саакашвили: блудный сын и граница без замка. Колонка Олега Денежки

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Итак, приключения Миши Саакашвили завершились полным успехом у зрителей. Он прорвался. Сквозь все препятствия. Как любовное письмо, он летел в желанную страну самолетами, плыл пароходами, добирался поездами, автобусами и, наконец, пешком. Вечного изгоя и скитальца манила покинутая им некогда даль, и вот он тут. Даль стала близью, но, кажется, не всех это радует.

Итак, с помощью загадочных сил, которые пока еще сохраняют анонимность, в воскресенье, 10 сентября, в плотном кольце обожателей и почитателей генацвале Михо лихо прорвал оцепление украинских силовиков на контрольно-пропускном пункте «Краковец», что во Львовской области на границе Польши с Украиной. Контрафактом пересек. Или контрабандой. Кому как больше нравится.

Кстати, забавно, но слово «контрабанда» никакого отношения к бандитам не имеет. Это составное итальянское слово contrabbando. От contra — «против» и bando — «правительственный указ». И означает сий термин «перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов».

Вряд ли Саакашвили является полезным товаром хоть для кого-нибудь, и тем более вряд ли представляет собой ценность. Он скорее «иной предмет». А уж «против правительственных указов» — тем более. Впрочем, контрабанда на границе с Польшей — дело настолько обычное, что для местных жителей является чем-то столь же привычным, как процесс сбора грибов. А грибов тут, кстати, очень много, особенно белых. Я знаю. Покупал их там.

Саакашвили пересек украинскую границу словно спаситель, не хватало только осла и пальмовой ветви. В ожидании «пришествия» недоодесита и супергрузина Саакашвили в Краковец съехались сотни активистов. Масштаб, конечно же, пожиже, нежели два тясячелетия назад, да и Краковец не Иерусалим, но апогей пафоса был почти достигнут, а накал событий поражал воображение.

«Активисты и соратники Саакашвили, прорвав оцепление пограничников, побежали внутрь пункта пропуска, откуда к ним вышел Саакашвили и проследовал на территорию Украины в окружении соратников», — взахлеб, почти слово в слово, написали все украинские издания.

«К ним вышел Саакашвили»… Я не знаю кому как, а я не могу себе представить эту картину иначе: в ореоле лучей света, с венцом над головой, осененный благодатью, вышел спаситель к своей пастве и, протянув длань свою, благословил. И пали они на колени и возблагодарили всевышнего…

Что за страна? Пафоснее дряни нет в мире. Даже Мексика как-то попроще. Здесь одни спасители. Как говорил криминальный авторитет Филипп из фильма-мюзикла Геннадия Полоки «Интервенция»: «Все лезут в Наполеоны. Нельзя по улице пройти от Наполеонов. В кого ни плюнь — Наполеон. Я тебе скажу по секрету: я сам хочу стать Наполеоном...» А уж как хотят быть Наполеонами на Украине буквально каждый — от Турчинова и Авакова, до Семенченко и Яроша, — так это не пересказать..

Теперь идет вселенский спор не хуже драк на Никейском соборе: кто же прав — Каутский или Энгельс, ну то есть Порошенко или Саакашвили? И я, как булгаковский Шариков, не согласен с обоими. Вроде если следовать закону, то президент. Если логике справедливости «майдана», то Миша Грузинский. Но ведь они оба нарушили — и закон, и справедливость. Когда против всех норм и правил, совершеннейшим обманом, соорудили украинское гражданство Саакашвили в кратчайшие сроки и без проблем. А потом по такой же методе его этого гражданства лишили.

Поясняю, если следовать логике украинской, и кстати, российской, конституции, никто не может быть лишен гражданства, если он не нарушал норм закона о гражданстве. Нет, очевидно, за время своих скитаний Михо уже насобирал целый чемодан коллекционных паспортов. Но вы же сами это ему разрешили, господин президент? Вы знали, что Саакашвили, получая украинское, сохранил грузинское гражданство, разве нет?

Так, может быть, вас надо было поставить рядом с Саакашвили лицом к стенке, то есть границе, и расстрелять к такой-то матери пинком под зад в сторону Польши? Учтите, лжепрезидент, это еще довольно гуманно. Вашим предшественником, Лжедмитрием, в сторону Польши выстрелили из пушки.

Но каковы украинские пограничники и силовики? Так опозорить память своих легендарных коллег: уроженца села Алексеевка Таврической губернии Российской империи (ныне Бильмакский район Запорожской области Украины) старшины Никиты Федоровича Карацупы и его верного пса Индуса.

Вот у них бы ни один последователь секты блаженного Михо не проскользнул бы. Вот у них граница была на замке. А у вас она так, на щеколде. Иди куда хочешь, неси чего хочешь и даже води абы кого. Свобода. Вы оказались хуже вахтеров в женских общежитиях.

Однако остается вопрос: а кому это нужно? Кто навязал Саакашвили желание вернуться на Украину? Кто тот змий-искуситель, и какое яблочко он предложил экс-президенту, экс-губернатору и бог его знает чего «экс»? Варианта два: участвовать в выборах, чтобы дискредитировать одну из сторон, и, наоборот, ликвидировать самого Саакашвили. Последний, к слову, сам способен дискредитировать кого и что угодно.

Думать, что кто-то с помощью Саакашвили решил унизить существующую систему и бросить вызов силовикам, прежде всего в лице Арсения Авакова, просто глупо. Нет, непосредственный начальник «погранцов», конечно же, Вася Грицак, но фигура эта столь ничтожна в политическом плане и второстепенна в служебном, что говорить о ней и не стоит.

На первый взгляд может показаться, что сейчас лицо потерял Арсен с его архаровцами, хотя основные потери несет все же президент. Значит, Саакашвили рвался на Украину с подачи Авакова? Вряд ли. Два человека, общение которых сводилось до сих пор к «бе-бе-бе» и не очень метким швыряниям стаканов друг в друга, вряд ли могли спеться. Они хоть и говорят на одном языке модели «бе», но никакими мыслями обменяться не могут.

Более того, представляется, что Арсену с его архаровцами гестаповского разлива ничего бы не стоило предпринять ряд действий, чтобы не допустить вышеописанного эксцесса. Скорее он воспользовался случаем и специально пустил Саакашвили на Украину, чтобы досадить Порошенко. Но заказчик явно не он.

А вот вторая версия значительно интереснее. «Вякая» из-за границы на нынешнее руководство Украины в ходе предвыборной кампании, Михо мог нанести весомый ущерб всем сторонам избирательного процесса. Реальный компромат у него наверняка есть — он варился в этом котле, знает «закулисье» и «зазеркалье» украинской политики, да и аудитория у него тоже есть. Тем более, количество недовольных буквально всеми в политическом бомонде стремительно растет.

Всех это раздражало, вот только сделать они ничего не могли. За границей Михо был под негласной защитой Госдепа. А вот теперь Михаил Саакашвили находится нелегально на территории Украины. Перешел он границу как классический нарушитель, и есть полное основание открыть против него уголовное дело. Бинго.

Так что, скорое всего, Саакашвили сыграли втемную. И будущее его безрадостно. Никакого Рио-де-Жанейро и никаких белых штанов. Сплошное разочарование.

«Белый папиросный туман поднимался от реки. Разжав руку, Бендер увидел на ладони плоскую медную пуговицу, завиток чьих-то твердых черных волос и чудом сохранившийся в битве орден Золотого Руна. Великий комбинатор тупо посмотрел на трофеи и остатки своего богатства и продолжал двигаться дальше, скользя в ледяных ямках и кривясь от боли.

Долгий и сильный пушечной полноты удар вызвал колебание ледяной поверхности. Напропалую дул теплый ветер. Бендер посмотрел под ноги и увидел на льду большую зеленую трещину. Ледяное плато, на котором он находился, качнулось и стало лезть под воду.

— Лед тронулся! — в ужасе закричал великий комбинатор. — Лед тронулся, господа присяжные заседатели!

Он запрыгал по раздвигающимся льдинам, изо всех сил торопясь в страну, с которой так высокомерно прощался час тому назад. Туман поднимался важно и медлительно, открывая голую плавню.

Через десять минут на советский берег вышел странный человек без шапки и в одном сапоге. Ни к кому не обращаясь, он громко сказал:

— Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в дворники!»