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Политолог объяснил публикации об отставках 10 губернаторов «лихорадкой политического ландшафта»
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    Политолог объяснил публикации об отставках 10 губернаторов «лихорадкой политического ландшафта»

    15:54  11 Сентября 2017
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    Политолог объяснил публикации об отставках 10 губернаторов «лихорадкой политического ландшафта»

    Москва, 11 сентября. В России могут отправить в отставку 10 глав регионов в рамках курса на обновление губернаторского корпуса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкий к Кремлю источник и федерального чиновника.

    Как утверждает агентство, итоги голосования в семи российских субъектах зимой и весной показали, что россияне заинтересованы в обновлении регионального руководства и ожидают многого от избранных губернаторов. В Кремле в связи с этим якобы решили продолжить омоложение и обновление губернаторского корпуса. Поэтому уже осенью 2017 года возможны отставки нескольких глав регионов, уверены источники издания. Какие именно губернаторы могут покинуть свой пост, не уточняется.

    Политолог объяснил публикации об отставках 10 губернаторов «лихорадкой политического ландшафта»

    Многие эксперты усомнились в достоверности этой информации, включая политического аналитика Александра Асафова. Он объяснил, что после выборов политический ландшафт в стране обычно «лихорадит», поэтому собеседники РБК могли прийти к поспешным выводам и выдвинуть теории с оттенком сенсационности, которые не имели под собой оснований.

    «Это вполне может быть вброс», — сказал он Федеральному агентству новостей

    По словам эксперта, отставки губернаторов не исключены, однако вряд ли они объясняются «формированием нового поколения управленцев». Скорее, это можно будет объяснить перестроением российской системы власти в мобилизационную модель.

    Добавим, еще один политолог Сергей Простаков ранее предположил, кому выгодны подобные публикации о грядущих отставках губернаторов.

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    Автор: Борис Любимов
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