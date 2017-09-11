Политолог объяснил публикации об отставках 10 губернаторов «лихорадкой политического ландшафта»

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Москва, 11 сентября. В России могут отправить в отставку 10 глав регионов в рамках курса на обновление губернаторского корпуса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкий к Кремлю источник и федерального чиновника.

Как утверждает агентство, итоги голосования в семи российских субъектах зимой и весной показали, что россияне заинтересованы в обновлении регионального руководства и ожидают многого от избранных губернаторов. В Кремле в связи с этим якобы решили продолжить омоложение и обновление губернаторского корпуса. Поэтому уже осенью 2017 года возможны отставки нескольких глав регионов, уверены источники издания. Какие именно губернаторы могут покинуть свой пост, не уточняется.

Многие эксперты усомнились в достоверности этой информации, включая политического аналитика Александра Асафова. Он объяснил, что после выборов политический ландшафт в стране обычно «лихорадит», поэтому собеседники РБК могли прийти к поспешным выводам и выдвинуть теории с оттенком сенсационности, которые не имели под собой оснований.

«Это вполне может быть вброс», — сказал он Федеральному агентству новостей

По словам эксперта, отставки губернаторов не исключены, однако вряд ли они объясняются «формированием нового поколения управленцев». Скорее, это можно будет объяснить перестроением российской системы власти в мобилизационную модель.

Добавим, еще один политолог Сергей Простаков ранее предположил, кому выгодны подобные публикации о грядущих отставках губернаторов.