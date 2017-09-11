Путин объявил о выходе экономики России из кризиса

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Москва, 11 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика вышла из кризиса и сейчас набирает обороты. Российский лидер также заявил о необходимости сохранения данной динамики. Глава государства выразил уверенность, что население и бизнес постепенно почувствуют позитивные факторы.

Так, глава Минэкономразвития Максим Орешкин выступил с основным докладом на встрече, посвященной текущей экономической динамике и ее прогнозу до 2020 года. Он привел ряд макроэкономических показателей, подтверждающих, что пессимистический взгляд на развитие экономки не оправдался.

Как отметил Путин, это подтверждает тот факт, что экономика РФ вышла из кризиса.

«Это все такая динамика, которая дает результаты постепенно, — сказал глава государства. — И участники экономической деятельности, и граждане постепенно будут ощущать позитивные факторы, происходящие в экономике».

Напомним, ранее Владимир Путин предложил повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума с 1 января 2018 года.