Изнасилование свиней: Роман Носиков про вторжение Саакашвили на Украину

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Вторжение на Украину все же состоялось. Но с нюансами.

Вопреки ожиданиям, вторжение произошло не с востока, с территории России. На украинскую землю не ворвались бронированные клинья Российской армии, нет. Беда пришла, откуда не ждали.

Беда оказалась небольшого росточка, в мятом костюме и с бегающими глазками. Она явилась со стороны Польши и не имела при себе паспорта на имя гражданина Украины Саакашвили Михаила, так как его как раз недавно отобрали вместе с гражданством.

Агрессор мощной харизмой подавил сопротивление украинских пограничников и уже вечером триумфально, под приветственные крики толпы, гулял по улицам Львова в компании Юлии Тимошенко и мэра Львова Андрея Садового.

Сразу после того, как на него завели уголовное дело и внесли в базу сайта «Миротворец», агрессор отужинал в компании львовского мэра под охраной батальона национальной гвардии Украины «Донбасс». Это как раз тот самый батальон, бойцы которого в 2014 году совершили групповое изнасилование умственно отсталого инвалида.

Так что вопрос о том, способны ли эти люди защитить грузинского гостя, не стоит. Эти — способны на все.

Несомненно, в случае победы Юлии Владимировны и Михаила Николаевича в их нелегкой борьбе за власть заслуги батальона «Донбасс» будут оценены по достоинству, и сексуальная жизнь украинцев, причем не только инвалидов, имеет все шансы на новое разнообразие.

Символ украинства

Непосвященному и неискушенному в украиноведении зрителю может показаться странным, что неонацистский добровольческий батальон поддерживает «чужинца» Саакашвили. Но на самом деле, никаких противоречий тут нет.

Дело в том, что за свою трудовую биографию Михаил Мыколаевич: а) развалил Грузию; б) проиграл войну с русскими; в) потерял грузинский паспорт; г) работал на западного хозяина; д) потерял Одессу; е) потерял украинское гражданство. Какой же он после всего этого «чужинец»? Он — само воплощение украинства: его компетентности, победоносности, удачливости и успешности.

А вот Петро Порошенко как раз под подозрением. Потому как за последнее время количество магазинов «Рошен» не то что не упало, а увеличилось. То есть бизнес идет в гору. А следовательно, есть основания подозревать Петра Алексеевича в том, что он — еврей и агент Путина. Руки растут не полностью национально.

Тогда как с Саакашвили проблем не будет никаких — это точно. Он заведомо успешно потянет Украину к невиданным доселе глубинам успеха. И что характерно — любой исход будет великолепен.

Если Петр Алексеевич схватит Михаила Николаевича и выдаст его Грузии, где его тут же начнут судить, — это подтолкнет Грузию к России.

Если Саакашвили с Тимошенко захватят Киев — это будет новый этап разграбления Украины, новый накал свидомости, новая эскалация в Донбассе и новые котлы.

Останется Саакашвили во Львове — Порошенко может начать на западе страны АТО, как на Востоке.

Согласитесь, производство перемог — то есть национального украинского жанра новостей, в которых сверхусилиями, жертвами, подлостью и предательством, а также назло москалю украинец добивается результата, обратного успеху, — в любом случае только возрастет!

Черное зеркало

Собственно, перемога уже начинается.

Например, попытки евроодобренных украинских властей как-то воспрепятствовать проникновению в себя Михаила Саакашвили не нашли поддержки в польском МИДе. Более того, в МИД Польши был вызван украинский посол, где ему разъяснили, что действия украинских властей по недопущению в себя Саакашвили со стороны Польши — есть произвол.

Таким образом, Варшава снова вернулась к старинной традиции своей внешней политики — производству и распространению самозванцев.

Что это значит для Украины и ее нынешних властей? Ничего хорошего. Это значит, что в Польше их уже списали, а Польша в своих действиях, как правило, руководствуется лицензиями из Вашингтона.

Так что Украина обречена на новый виток хаоса, с сопровождающим его дерибаном еще оставшейся экономики и разрушением остатков государственности.

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Помните сериал «Черное зеркало», в котором террористы, взяв заложника, заставили премьер-министра Великобритании совокупляться со свиньей? А теперь представьте, что на свете есть страна, где абсолютно все политики делают это радостно и добровольно.

Чтобы это отвратительное шапито сделать совсем уж завершенным, России осталось запустить на Киев баллистическую ракету с Виктором Януковичем на борту.

Гидность и разложение

Как мы помним из уроков истории, «культурная, политическая надстройка определяется экономическим базисом» — тем, что страна производит.

Современная Украина под властью «майданной влады» уничтожила свою промышленность с наукой и в промышленных масштабах производит только гидность и незалежность. То есть, в переводе на человеческий язык, национальное чванство и русофобию в сочетании с невероятным холуйством перед Западом.

Украинская надстройка обслуживает не производство, а деиндустриализацию страны. И в этом нет ничего удивительного, так как в результате любой позитивной созидательной деятельности на Украине у нее принимаются крепнуть связи с Россией, а это угрожает незалежности.

Ведь практически любое украинское производство нуждается в рынках сбыта, источнике сырья и энергии, в технологиях — то есть в России. Любое произведение культуры, если это действительно культура, — сближает Украину и Россию, потому что наше культурное пространство едино. Напротив, незалежность возрастает прямо пропорционально степени разложения украинской государственности и экономики.

Таким образом, высшей точкой незалежности Украины от России является полное разложение Украины, ее смерть и национальное небытие.

Следовательно, во имя незалежности Украина должна уничтожать саму себя государственно и экономически и производить не культуру, а антикультуру — то есть разлагаться нравственно. Именно отсюда — героизация предателей и садистов, некрокульт Голодомора и культура ненависти.

Украинская элита приставлена к Украине специально, чтобы возглавлять процесс деградации, наживаться на нем и время от времени назначать из своей среды козла отпущения. В конце концов, козел приносится в жертву, и на него вешаются все беды, все грехи и несчастья, чтобы остальные, поделив бизнес покойного, продолжили увлекать страну в бездну.

Сейчас пришло время примерять рога Петру Алексеевичу Порошенко. Он уничтожал Украину, то есть делал ее незалежной от России, слишком медленно. Пришло время ускорить процесс с новой командой реформаторов в окружении батальона «Донбасс».

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Глядя на украинцев, пытающихся в очередной раз сменить власть при помощи майдана и добиться таким образом процветания, можно вспомнить фразу Альберта Эйнштейна: «Безумие — это повторение одного и того же действия в надежде на то, что результат его когда-нибудь будет иным. Это и есть безумие».