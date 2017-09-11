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Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году
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    Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

    15:16  11 Сентября 2017
    1072

    Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

    Москва, 11 сентября. Президент России Владимир Путин предложил повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума с 1 января 2018 года. Также он предложил правительству приравнять МРОТ к прожиточному минимуму не позднее 1 января 2019 года.

    «Предлагаю как минимум с 1 января 2018 года повысить МРОТ с нынешних 71–72% от прожиточного минимума трудоспособного населения до 85%, — сказал российский лидер на совещании с членами кабмина.

    Кроме того, президент порекомендовал правительству до 2019 года приравнять МРОТ к прожиточному минимуму. По словам российского лидера, это является принципиальной задачей. Соответствующие предложения в Госдуму Путин попросил внести вместе с проектом федерального бюджета.

    Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

    Напомним, 1 июля 2017 года к минимальному размеру оплаты труда добавили 300 рублей. Теперь он составляет 7800 рублей в месяц. Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин ранее обещал, что в ближайшие годы МРОТ должен вырасти как минимум на четверть.

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    Автор: Борис Любимов
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