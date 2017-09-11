Путин лично поздравил Кобзона с 80-летием и вручил ему подарок

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Москва, 11 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник принял в Кремле народного артиста СССР, депутата Госдумы Иосифа Кобзона. Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, российский лидер поздравил исполнителя с 80-летием.

Согласно приведенным данным, «глава государства тепло поздравил Иосифа Кобзона с 80-летием и преподнес ему в подарок картину «Шахтерская песня» живописца Александра Зеленского».

В сообщении также отмечается, что встреча Путина с артистом и его супругой проходила в неформальной обстановке за чаем.

Напомним, ранее Владимир Путин вручил знаки отличия и ордена работникам культуры и искусства Дмитрию Хворостовскому, Николаю Баскову и Иосифу Кобзону.