Безработица в России за неделю снизилась на 1,3%

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Москва, 11 сентября. Уровень безработицы в России за неделю снизился на 1,3%. Об этом в понедельник заявило министерство труда и социальной защиты РФ.



На сегодняшний день в службах занятости числится 766, 2 тыс. человек. По словам специалистов, снижение безработицы было зафиксировано в 75 регионах страны, однако самую большую динамику показали Тыва, Адыгея, Карелия, Астраханская, Тульская, Омская и Ивановская области, а также Севастополь.

В то же время в некоторых регионах, напротив, выросло число безработных. Речь идет об Иркутской области, Еврейской автономной области и о Ямало-Ненецком автономном округе, пишет АиФ.