Шойгу поблагодарил жителей Вальи-Сотто за создание памятника Александру Прохоренко

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Вальи-Сотто, 11 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу поблагодарил жителей итальянского города за создание памятника погибшему в Сирии российскому офицеру.

Представители российского военного ведомства передали властям итальянского города Вальи-Сотто благодарственное письмо от министра обороны РФ Сергея Шойгу. Глава Минобороны РФ выразил итальянцам признательность за создание памятника Герою Российской Федерации старшему лейтенанту Александру Прохоренко, который погиб в Сирийской арабской республике.

Мемориал был установлен в Парке чести Вальи-Сотто 6 августа текущего года в качестве признания заслуг офицера ВС РФ в борьбе против терроризма.