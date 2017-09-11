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Шойгу поблагодарил жителей Вальи-Сотто за создание памятника Александру Прохоренко
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    Шойгу поблагодарил жителей Вальи-Сотто за создание памятника Александру Прохоренко

    15:07  11 Сентября 2017
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    Шойгу поблагодарил жителей Вальи-Сотто за создание памятника Александру Прохоренко

    Вальи-Сотто, 11 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу поблагодарил жителей итальянского города за создание памятника погибшему в Сирии российскому офицеру.

    Представители российского военного ведомства передали властям итальянского города Вальи-Сотто благодарственное письмо от министра обороны РФ Сергея Шойгу. Глава Минобороны РФ выразил итальянцам признательность за создание памятника Герою Российской Федерации старшему лейтенанту Александру Прохоренко, который погиб в Сирийской арабской республике.

    Мемориал был установлен в Парке чести Вальи-Сотто 6 августа текущего года в качестве признания заслуг офицера ВС РФ в борьбе против терроризма.

     

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    Автор: Алексей Громов
    #памятник #сергей шойгу #александр прохоренко #вальи-сотто
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