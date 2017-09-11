Шойгу поблагодарил жителей Вальи-Сотто за создание памятника Александру Прохоренко
Вальи-Сотто, 11 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу поблагодарил жителей итальянского города за создание памятника погибшему в Сирии российскому офицеру.
Представители российского военного ведомства передали властям итальянского города Вальи-Сотто благодарственное письмо от министра обороны РФ Сергея Шойгу. Глава Минобороны РФ выразил итальянцам признательность за создание памятника Герою Российской Федерации старшему лейтенанту Александру Прохоренко, который погиб в Сирийской арабской республике.
Мемориал был установлен в Парке чести Вальи-Сотто 6 августа текущего года в качестве признания заслуг офицера ВС РФ в борьбе против терроризма.
Сергей #Шойгу направил в итальянский Вальи-Сотто благодарственное письмо за создание памятника Александру Прохоренко https://t.co/p8QwNZQC7B pic.twitter.com/l4n8Px77zr— Минобороны России (@mod_russia) September 11, 2017