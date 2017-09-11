Песков не стал анонсировать решение Москвы по резолюции США против Пхеньяна

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Москва, 11 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал анонсировать решение Кремля проекту резолюции США в отношении Северной Кореи, пояснив, что ее обсуждение все еще продолжается.

Об изучении документа российской стороной ранее также сообщал и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее стало известно, что 11 сентября в Совбезе ООН будет вынесена на голосование распространенная ранее США резолюция с санкциями в отношении КНДР в ответ на ядерное испытание.

