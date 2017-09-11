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Курды зачистили от ИГИЛ бывшую базу 113-й воздушной бригады в Дейр эз-Зоре
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    Курды зачистили от ИГИЛ бывшую базу 113-й воздушной бригады в Дейр эз-Зоре

    14:58  11 Сентября 2017
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    Курды зачистили от ИГИЛ бывшую базу 113-й воздушной бригады в Дейр эз-Зоре

    Дейр эз-Зор, 11 сентября. Курдское ополчение выбило «Исламское государство»* с территории бывшей военной базы около Дейр эз-Зора.

    Пресс-служба  конклава «Сирийские демократические силы» (SDF) сообщила, что курдским «Отрядам народной самообороны» (YPG) удалось зачистить от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) бывшую базу 113-й бригады ВВС Сирийской арабской республики. Объект расположен севернее города Дейр эз-Зор.

    Ранее отмечалось, что курдское ополчение перебросило часть сил из сирийской провинции Ракка для проведения военной операции в провинции Дейр эз-Зор.

    Курды зачистили от ИГИЛ бывшую базу 113-й воздушной бригады в Дейр эз-Зоре

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #игил #курды #дейр эз-зор
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