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Соколов озвучил позицию Минтранса РФ по вопросу транспортного налога
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    Соколов озвучил позицию Минтранса РФ по вопросу транспортного налога

    21:25  11 Сентября 2017
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    Соколов озвучил позицию Минтранса РФ по вопросу транспортного налога

    Москва, 11 сентября. Глава министерства транспорта Максим Соколов заявил, что ведомство сформулирует свою позицию по замене транспортного налога на экологический после проработки экспертами этого вопроса.

    «Вопрос о замене сегодня транспортного налога на экологический требует очень серьезного анализа как в социальном, так и в региональном и экономическом аспекте», — отметил министр.

    Соколов указал на то, что над темой замены транспортного налога на экологический ведется работа на разных площадках. Говорить о какой-то взвешенной позиции можно будет после того, как материалы поступят в Минтранс, и ведомство начнет формировать их для анализа и совместной позиции с Минпромторгом, Минэкономразвития, Минфином.

    «Сегодня такой позиции нет», — заключил глава Минтранса.

    Напомним, ранее в Минфине объяснили, почему экологический сбор ударит по владельцам советских автомобилей.

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #минтранс #соколов #транспортный налог
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