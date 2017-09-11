Соколов озвучил позицию Минтранса РФ по вопросу транспортного налога

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Москва, 11 сентября. Глава министерства транспорта Максим Соколов заявил, что ведомство сформулирует свою позицию по замене транспортного налога на экологический после проработки экспертами этого вопроса.

«Вопрос о замене сегодня транспортного налога на экологический требует очень серьезного анализа как в социальном, так и в региональном и экономическом аспекте», — отметил министр.

Соколов указал на то, что над темой замены транспортного налога на экологический ведется работа на разных площадках. Говорить о какой-то взвешенной позиции можно будет после того, как материалы поступят в Минтранс, и ведомство начнет формировать их для анализа и совместной позиции с Минпромторгом, Минэкономразвития, Минфином.

«Сегодня такой позиции нет», — заключил глава Минтранса.

Напомним, ранее в Минфине объяснили, почему экологический сбор ударит по владельцам советских автомобилей.