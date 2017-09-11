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МАГАТЭ потребовало от Сирии рассекретить данные об уничтоженном в Дейр эз-Зоре объекте
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    МАГАТЭ потребовало от Сирии рассекретить данные об уничтоженном в Дейр эз-Зоре объекте

    14:56  11 Сентября 2017
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    МАГАТЭ потребовало от Сирии рассекретить данные об уничтоженном в Дейр эз-Зоре объекте

    Дамаск, 11 сентября. Власти Сирии обязаны ответить на требования Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) разъяснить ситуацию об объекте, который был ликвидирован в районе сирийского Дейр эз-Зора 10 лет назад. Об этом сегодня заявил генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано в ходе заседания Совета управляющих.

    По его словам, МАГАТЭ полагает, что ликвидированное здание возле сирийского Дейр эз-Зора в 2007 году, скорее всего, было ядерным реактором, который Дамаск обязан был заявить агентству в соответствии с соглашением о гарантиях.

    МАГАТЭ потребовало от Сирии рассекретить данные об уничтоженном в Дейр эз-Зоре объекте

    «Я повторяю свой призыв к Сирии в полной мере сотрудничать с агентством по нерешенным вопросам, связанным с Дейр эз-Зором и другими местами», — решительно подчеркнул Амано.

    Кроме того, он отметил, что сирийским властям «придется ответить на эти призывы». 

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    Автор: Дана Балан
    #сирия #дейр эз-зор #магатэ
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