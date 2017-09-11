Лавров рассказал о судьбе американских дипмиссий в России

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Москва, 11 сентября. Москва уравняет условия работы российских и американских дипломатов. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Если уж они взяли паритет в качестве критерия, мы сейчас рассматриваем те условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские — в США. И приведем эти условия в полное соответствие с тем, что называется паритетом», — отметил он.

При этом глава МИД отметил, что Россия сделала жест доброй воли, когда включила в список сотрудников дипмиссии США в РФ дипломатов, которые работали в представительстве при ООН, передает RT.