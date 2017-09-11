Плохо подготовился: эксперт объяснил, зачем Порошенко превратил «прорыв» Саакашвили в шоу

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Украинский президент Петр Порошенко высоко оценил действия пограничников, которые находились в зоне пересечения границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

«Я считаю, что наши пограничники сделали правильно, не применив оружие, на применение которого они имели полное юридическое право. Не дали раздуть пожар, конфликт внутри страны, чего эти политиканы добивались», — заявил Порошенко.

Украинский глава сказал, что «прорыв» Саакашвили противозаконен, и посоветовал бывшему губернатору Одессы обратиться в суд, чтобы иметь законные основания для пересечения границы. Также Порошенко выразил надежду, что экс-президент Грузии будет добиваться права отправиться на родину с тем же упорством.

Старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сообщил, что пересечение Саакашвили украинской границы в той форме, в которой оно имело место, нанесло серьезный ущерб политическому имиджу Порошенко.

«После драки кулаками не машут. Фактически у украинской стороны не было формальных оснований для того, чтобы запретить Саакашвили въезд на территорию страны. Бывший глава Грузии сам неоднократно указывал на то, что юридического запрета на его въезд в страну нет. Основная проблема – это низкий уровень подготовки Порошенко к визиту Саакашвили. В итоге Саакашвили позволили пересечь границу, а его «прорыв» превратился в шоу, это событие освещали средства массовой информации. Бывший одесский губернатор показал себя как блестящий актер. Самое главное в истории – это не сам факт того, что Саакашвили вернулся на Украину. Важно то, как именно он это сделал», — говорит Неменский.

Политолог считает, что Петру Порошенко нужно было спасать свой имидж после произошедшего на границе, и он попытался сделать это самым доступным и примитивным способом.

«Украинскому лидеру пришлось заявить, что «прорыв» Саакашвили был задуман с самого начала. Но пересечение границы, осуществленное таким способом, – это унижение для всей системы государственной власти», — заключает старший научный сотрудник РИСИ.

Напомним, после пересечения границы Украины в отношении Михаила Саакашвили правоохранители возбудили уголовное дело. Эксперты, опрошенные ФАН, считают, что главным мотивом действий бывшего грузинского президента является указание его американских кураторов. Политолог и публицист Андрей Ваджра считает, что Михаил Саакашвили может получить реальный срок лишения свободы за свои действия. Он объяснил это тем, что Порошенко как глава государства не устраивает Запад, и потому его будут пытаться отлучить от власти всеми доступными средствами. Сам же Порошенко будет всячески препятствовать процессу отлучения.