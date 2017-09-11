Милонов о сыплющем цитатами Улюкаеве: Пора не шуточки шутить, а чистосердечно каяться

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Бывший глава министерства экономического развития РФ Алексей Улюкаев ответил на слова главы «Роснефти» Игоря Сечина о «кретинизме» при оглашении записи их разговора эпиграфом из пьесы Николая Гоголя «Ревизор».

Российский государственный и политический деятель, депутат Госдумы РФ VII созыва, член комитета ГД по международным делам Виталий Милонов, комментируя Федеральному агентству новостей ситуацию, считает, что привычка переводить все в литературные метафоры говорит о психологическом расстройстве экс-министра.

«Это психологический элемент поведения, потому что человека обвиняют в серьезных вещах. Если бы мне кто-то такие деньги пожертвовал на строительство церкви, я бы вообще сидел и загорал... Но именно пожертвовал. Это большущая сумма, а обвинения серьезные. Когда у тебя в руках чемодан с таким количеством денег, наверное, проще пытаться переводить все на юмор, — комментирует для ФАН Виталий Милонов. — Не хочу ни в коем случае злорадствовать, поскольку Улюкаев находится под арестом, хоть и под домашним: закон начал действовать в отношении этого человека. Тот факт, что он переводит все разговоры в несерьезность, возможно, делается для того, чтобы обсуждали не по сути, а по форме. Потому что суть не очень хорошая».

Напомним, что на минувшей неделе глава «Роснефти» назвал действия обвинения «профессиональным кретинизмом».

«Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения, — заявил Игорь Сечин. — Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать!». При этом он добавил, что в беседе с экс-министром Алексеем Улюкаевым «ничего такого не сказал».

Отвечая на слова оппонента, экс-министр прибегнул к цитированию классики.

«Есть замечательная пословица, которую Николай Васильевич Гоголь взял эпиграфом к «Ревизору»: нечего на зеркало пенять, коли рожа крива», — ответил Алексей Улюкаев на комментарий Игоря Сечина.

Депутат Виталий Милонов считает подобные проявления любви к литературе следствием плохого самочувствия «арестанта».

«Не очень хотелось бы обсуждать человека, который сейчас находится в страдающем состоянии, но мне кажется, это определенный невроз, проявляющийся в такой форме. Безусловно, человеку плохо, он был министром — властителем судеб многих людей и повелителем большого количества денег. А тут человек сидит дома, у него браслет на ноге, и все не так, как раньше, — говорит Виталий Милонов. — Если ты министр, и у тебя в машине нашли несколько миллионов в иностранной валюте, это неправильно. Самое главное, чтобы он раскаивался в «этой штуковине», поскольку человек сделал очень нехорошую вещь. Есть обстоятельства, элемент провокации, но факт остается фактом. Нужно не на шуточки переходить, а в раскаяние, тогда люди будут понимать, что еще не все потеряно — он совершил ошибку, но понял, что это ошибка. А когда мы слышим встречные шутки и цитаты литературные, то понимаем, что получение двух миллионов в валюте для этого человека — дело не криминальное».

На вопрос ФАН, влияет ли на высказывания Улюкаева тот факт, что он в принципе человек творческий, пишет стихи, Виталий Милонов ответил, что у Улюкаева «сейчас будет больше времени для литературы».

Экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева задержали в прошлом году по подозрению в получении взятки в два миллиона долларов. Следствие считает, что деньги предназначались за выдачу ведомством Улюкаева заключения, позволившего «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти».