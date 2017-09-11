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Сирия новости 11 сентября 16.30: курды приблизились к Дейр эз-Зору, военная техника США прибыла в Хасаку
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    Сирия новости 11 сентября 16.30: курды приблизились к Дейр эз-Зору, военная техника США прибыла в Хасаку

    16:30  11 Сентября 2017
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    Военная техника США прибыла в Хасаку

    Сирия, 11 сентября. Курды заняли позиции в шести километрах от Евфрата в Дейр эз-Зоре. ИГ* потеряло тепловую станцию на востоке провинции Хама. Новая партия военной техники США прибыла в город Хасака, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: проводят боевые вылеты в окрестностях города Дейр эз-Зор.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят террористам ИГ вблизи населенных пунктов Айяш и Аль-Багилия в Дейр эз-Зоре.

    «Исламское государство»: утратило тепловую электростанцию в районе населенного пункта Сальба на востоке провинции Хама; организовало теракт в городе Багдад в Ираке; потеряло одного из командиров в результате ударов беспилотников «Хашд Аш-Шааби» в провинции Киркук.

    «Тахрир Аш-Шам»: подверглась авиаударам со стороны ВВС Сирии вблизи населенного пункта Аль-Амирия к северу от Хомса.

    Курды: захватили бывшую базу 113-й дивизии в шести километрах от реки Евфрат в Дейр эз-Зоре.

    Международная коалиция: направила новую партию военной техники курдам в Дейр эз-Зор.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Информационный портал Homs Media Center сообщает о новых боестолкновениях между боевиками объединения «Тахрир Аш-Шам» и сирийскими войсками. После очередного обстрела со стороны исламистов сирийские ВВС нанесли несколько авиаударов по укрепрайонам радикалов «Ан-Нусры»*** вблизи населенного пункта Аль-Амирия к северу от Хомса. Несмотря на то, что в северной части провинции действует перемирие между умеренными оппозиционными организациями и Сирийской арабской армией (САА), силы «Тахрир Аш-Шам» не прекращают вести провокационный огонь по территориям, находящимся под контролем армии САР. Кроме того, в отношении «Джебхат Фатх Аш-Шам»* режим тишины не действует.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Курдские отряды, поддерживаемые силами международной коалиции во главе с Соединенными Штатами, продолжают продвигаться в направлении Дейр эз-Зора. Согласно данным военного источника в сети Twitter (VivaRevolt), Сирийской демократической армии**** (SDF) удалось захватить бывшую базу 113-й дивизии, расположенную в шести километрах от восточного берега реки Евфрат. Напомним, курды и США рассчитывают заполучить контроль над крупными нефтяными месторождениями Умар и Танак и далее продвигаться в сторону города Абу Кемаль.

    Тем временем подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают зачищать окрестности административного центра провинции для того, чтобы организовать переправу на левый берег Евфрата раньше, чем его достигнут курды. Значительную поддержку правительственным силам оказывают военные самолеты ВКС РФ. В данный момент столкновения между ИГИЛовцами и САА отмечаются в районе населенных пунктов Айяш и Аль-Багилия.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Турецкие пограничники застрелили человека, который пытался пересечь сирийско-турецкую границу на северо-западе Идлиба. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Пока неизвестно, принадлежал ли убитый к числу боевиков антиправительственных формирований или был одним из местных жителей, бежавших с оккупированных радикалами территорий. В настоящий момент информация уточняется. Напомним, весь регион находится под контролем исламистов вооруженной оппозиции. Гражданские лица, проживающие в подконтрольных боевикам районах, практически ежедневно гибнут и получают ранения в результате междоусобных конфликтов различных террористических группировок.   

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Военный источник в социальной сети Twitter (C_Military1) сообщает о том, что правительственная армия немного продвинулась в южной части так называемого «Акербатского котла» и заняла тепловую электростанцию недалеко от населенного пункта Сальба. Напомним, «Акербатский котел» был сформирован союзными силами сирийских войск и проасадовских ополченческих отрядов при помощи российской авиации. Террористы «Исламского государства»*, окруженные на границе между провинциями Хомс и Хама, продолжают оказывать ожесточенное сопротивление. Тем не менее в результате постоянных боевых вылетов ВКС РФ кольцо вокруг Акербата продолжает планомерно стягиваться.

    Провинция Хасака

    Карта военных действий — Хасака

    Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки направили крупную партию военной техники и боеприпасов Сирийской демократической армии (SDF). Стало известно, что колонна, предназначенная для курдов, достигла административного центра региона. Об этом сообщает военный источник в сети Twitter (A_Ozkok). Напомним, курдские отряды ведут наступление в провинции Дейр эз-Зор, надеясь занять богатые нефтегазовыми полями территории. Вашингтон также заинтересован в захвате данных районов, поэтому всячески способствует продвижению курдов.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Произошел взрыв в западной части Багдада. Как передает агентство новостей Iraqi News, один из мирных жителей был убит, еще как минимум четверо гражданских лиц получили ранения. Сообщается, что самодельное взрывное устройство было установлено на обочине дороги в одном из промышленных районов столицы. Предполагается, что за теракт ответственны боевики «Исламского государства». Как не раз заявлял информационный портал «Аль-Амак», подконтрольный ИГИЛ*, в городе и его окрестностях присутствует множество «спящих ячеек» террористической группировки, боевики которых совершают нападения и занимаются организацией взрывов на территориях, находящихся под контролем вооруженных сил Ирака.

    Тем временем недалеко от города Хавиджа на юго-западе провинции Киркук ударами беспилотных летательных аппаратов были уничтожены несколько радикалов ИГ. Один из ликвидированных ИГИЛовцев являлся высокопоставленным командиром, сообщает представитель проправительственных отрядов «Хашд Аш-Шааби» новостному порталу  Al Sumaria News.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #хама #вкс рф #игил #курды #ирак #саа #коалиция #дейр эз-зор #новости сирии #идлиб #хасака #сса #хомс
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
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