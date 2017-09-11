Сирия требует вывода войск США: присутствие американцев в САР обернется большой войной

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Фейсал Микдад, заместитель главы министерства иностранных дел Сирии, потребовал у Соединенных Штатов, чтобы они немедленно вывели свои войска с территории арабской республики. Дипломат предупредил, что в противном случае правительство САР будет рассматривать американские силы, действующие в стране, как враждебные войска. По словам замглавы сирийского МИДа, так называемая антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, не столько борется с террористами «Исламского государства»* (деятельность запрещена в РФ), сколько уничтожает инфраструктуру республики и убивает мирных граждан.

Таким образом, действия западного альянса совершенно не отвечают интересам простых жителей САР. Кроме того, американские войска не имеют никаких законных оснований для того, чтобы находится на территории республики, напомнил Микдад. Вооруженные силы США и их союзники вошли в Сирию и развернулись здесь масштабную военную кампанию без официального приглашения Дамаска или санкции Совета Безопасности ООН.

На данный момент Вашингтон имеет три военных базы на территории САР: две в подконтрольной курдам провинции Хасака и еще одна — вблизи населенного пункта Кобани на северо-западе Алеппо у самой турецкой границы. При этом американские силы оказывают поддержку курдским Демократическим силам Сирии (SDF) и Отрядам народной самообороны (YPG), которые продолжают операцию по захвату Ракки и параллельно готовятся к наступлению в провинции Дейр эз-Зор.

Есть ли шанс, что Соединенные Штаты если не свернут свою кампанию в САР, то, по крайней мере, хоть как-то адекватно отреагируют на заявление сирийского дипломата? Главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России Игорь Коротченко отметил в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН), что США не предпримут никаких действий в связи с данным требованием официального Дамаска. Более того, представители МИД САР, вероятно, и сами это понимают и, соответственно, вряд ли ожидают какого-либо внятного ответа со стороны Вашингтона.

«Соединенные Штаты никак не будут реагировать на это заявление. Сирийцы и сами, наверно, понимают, что это чисто политическое высказывание. В военном отношении мы имели уже несколько эпизодов, когда при приближении сирийских правительственных войск или проправительственных военизированных формирований к месту дислокации групп американского спецназа авиация коалиции наносила удары по колоннам армии САР и союзников, чтобы не допустить их возможного огневого и боевого контакта с военнослужащими США».

Подобное поведение американских сил, которые бомбят объекты армии той страны, на территории которой сами незаконно находятся, говорит о том, что устные требования фактически бесполезны и едва ли могут привести к желаемому результату. Эксперт уверен, что Соединенные Штаты пока по-прежнему не намерены покидать территорию арабской республики.

«В любом случае американский спецназ в ближайшее время продолжит действия в Сирии. Разумеется, это незаконно с точки зрения международного права, но Соединенные Штаты плевать хотели на законы. Очевидно, что до момента полной стабилизации обстановки в САР, произойдут и другие инциденты, связанные с военным присутствием США».

В последнее время, например, появляется все больше сообщений о том, что курдские отряды выдвигаются в наступление на провинцию Дейр эз-Зор под эгидой Соединенных Штатов. В таком случае бойцы SDF и YPG, поддерживаемые США, могут помешать операции Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ по освобождению столицы региона от оккупации «Исламского государства». Тогда не исключены и новые вооруженные стычки между курдскими бойцами и правительственными военнослужащими, и новые жертвы среди мирного населения от рук американцев. Однако российская сторона, подчеркивает Игорь Коротченко, несомненно, приложит все усилия для того, чтобы подобных инцидентов не произошло.

«Я думаю, что российское военное командование при планировании операции против отрядов ИГИЛ* в Дейр эз-Зоре сделает все для того, чтобы она прошла максимально бесконфликтно и без каких-либо осложнений».

* Организация запрещена на территории РФ.