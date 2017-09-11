Боевики ИГИЛ атаковали курдов на севере провинции Дейр эз-Зор

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Дейр эз-Зор, 11 сентября. Боевики «Исламского государства»* препятствуют продвижению курдского ополчения в провинции Дейр эз-Зор.

Сирийские источники сообщили об интенсивных атаках, которые предпринимают боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) из состава альянса «Сирийские демократические силы» (SDF).

Наибольшей активности нападения достигли в районе населенного пункта Рувайшид, которые контролируется боевиками «Халифата».

Ранее сообщалось, что курдское ополчение перебросило часть сил из провинции Ракка в Дейр эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.