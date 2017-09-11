«Кина не будет»: стало известно, почему отменили показ «Матильды» в Москве

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Москва,11 сентября. Единственный официально объявленный сеанс фильма «Матильда» отменили в Москве. Новую картину режиссера Алексея Учителя должны были показать вечером 11 сентября в кинотеатре «Иллюзион».

Сотрудники «Иллюзиона» заявили, что показ отменен по техническим причинам, однако подробностей не сообщили, пишет «Газета.ру».

Напомним, премьера «Матильды» состоится 26 октября.

Сегодня адвокат, представляющий интересы Алексея Учителя, сообщил о новой атаке противников «Матильды». По словам юриста, недоброжелатели подожгли две машины в центре столицы.