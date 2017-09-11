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Роботы на службе России: роботизированный комплекс «Шнек» и ударная платформа «Цитрус»
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    Роботы на службе России: роботизированный комплекс «Шнек» и ударная платформа «Цитрус»

    14:49  11 Сентября 2017
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    Роботы на военной службе уже не являются чем-то из области научной фантастики. Роботизированные комплексы, самопилотируемые платформы все увереннее занимают свое место не на выставочных экспозициях, а в боевом строю российских Вооруженных сил. Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники уже не первый год работает под руководством министерства обороны Российской Федерации. О том, какие боевые машины могут в будущем применяться российскими военными против боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности в Сирии, читайте в материале Федерального агентства новостей.

    Роботизированный комплекс «Шнек» и ударная платформа «Цитрус» являются разработкой ФГУП «ГосНИИПП». Они значительно уступают по размерам своим аналогам, но, по мнению экспертов, малые габариты — это огромный плюс при выполнении поставленных задач по уничтожению живой силы потенциального противника в зданиях, полевых укрытиях и сооружениях различного типа.

    Роботизированный комплекс «Шнек»

    В арсенал «Шнека» входят четыре мортиры под специальный термобарический боеприпас, который предназначен для поражения живой силы противника в укрытиях, землянках и зданиях. Отметим, что роботизированный комплекс «Шнек» не боится ни водных преград, ни средств радиоэлектронной борьбы, ни механического воздействия.

    Масса «Шнека» составляет 42 килограмма, максимальная скорость — 4,8 километра в час, дальность управления — до 1 километра, управление — дистанционное. В состав комплекса входят транспортная укладка, роботизированное средство, пульт управления.

    Роботы на службе России: роботизированный комплекс «Шнек» и ударная платформа «Цитрус»

    Ударная платформа «Цитрус»

    Масса «Цитруса» составляет 54 килограмма, максимальная скорость — 5 километра в час, управление — дистанционное, дальность управления — до 1 километра. В состав комплекса входят пульт управления и роботизированное средство. Вооружение: РШГ-16, РПГ-16, пневматическая установка, бур, автомат АК.

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    Автор: Илья Муромский
    #россия #роботы #армия
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